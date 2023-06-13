食譜／向記XO醬 簡單烹調大大提味

為了迎向將至的春夏，午餐吃水煮蛋與清蒸茄子，加了香辣小卷而感到美味滿足。

與向記醬料的初遇是今年農曆春節期間，朋友幫胎胎準備了向記吻魚XO醬，以吻仔魚代替傳統XO醬裡的干貝絲。整模蘿蔔糕，一半切長方型乾煎，另一半切正方形，拌炒蘿蔔絲與雞蛋，加入向記吻魚XO醬，蘿蔔糕更出彩。向記吻魚XO醬帶點辣意，鹹味不高，甘味正好。後來知道向記XO醬是傳承爺爺的獨家料理祖傳風味；向爺爺是早期從湖南移居台灣的老兵，定居於新竹新豐，在當地的眷村開了一家小餐館，當時「自創的吻魚XO醬」為店裡招牌。向記吻魚XO醬，以吻仔魚取代干貝絲烹調料理，價位自然親民許多，以大蒜與辣椒增加風味，調味是糖與胡椒，難怪鹹意不重。

謝謝朋友張羅的向記吻魚XO醬。

蘿蔔糕更出采了。

從農曆春節至今，陸續使用向記的各式醬料為簡單料理提味。向記香辣小卷獲得我家一致的喜愛，向記香辣小卷嚴選台灣彭佳嶼海域新鮮現撈小卷，去除內臟與軟管，將小卷切成小圈，再以大蒜、辣椒等獨門配料烹調入味。實際入口，滋味趨近XO醬，沒有做作張揚的化學味兒，入味的小卷帶來豐富的口感。向記香辣小卷拌麵拌飯拌蔬菜都好，想放肆一下時，配原味洋芋片也很不錯。大學生甚至要求要帶一瓶向記香辣小卷放宿舍冰箱。

向記香辣小卷。

香辣小卷的組成元素是：小卷、芥花油(非基改)、蒜頭、辣椒、糖、純白胡椒粉。

為了迎向將至的春夏，午餐吃水煮蛋與清蒸茄子，加了香辣小卷而感到美味滿足。

小卷滋味很足。

燙青菜後拌入香辣小卷，清蔬便不寡淡了。

氣炸蘿蔔糕左香辣小卷，不用洗炒鍋我很滿意。

我私心喜愛的向記川味麻辣油，嚴選台灣朝天椒辣椒與特級中藥材長時間炒製，香麻口感刺激味蕾，相當惹味。

涼拌茄子撒些向記川味麻辣油，隨即可以宣布這是紅油茄子。

餛飩燙過後以向記川味麻辣油佐味。

喝湯時隨意低些向記麻辣油，湯品入口增豔。