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食譜／紅燒豬軟骨馬鈴薯 饕客級美味料理、白飯殺手！

2023-05-01 10:20
 / amy/卡娃思

入味軟嫩的紅燒豬軟骨，是白飯殺手，那入口即化不油膩脆脆Ｑ彈的口感，連同軟骨旁的嫩豬肉一起吃，咀嚼中回味無窮的美味，饕客級的美味料理在家裡就可以享用，很幸福的！

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食譜【紅燒豬軟骨馬鈴薯】／6～8人份

💧 食材

豬軟骨 600克（綠旺好菌豚300克 2包）

蔥 3根 

菜脯 70g 

馬鈴薯 中型大小 3～4個

空心菜 一份（或菠菜、青江菜、彩椒）

飲用水2000cc

💧 調味料

醬油 6大匙

醬油膏 2大匙

素蠔油 1大匙

純米酒 4大匙

烏醋 2大匙

白胡椒粉 1/2小匙

油 1大匙（煎豬軟骨、爆香用）

💧冷凍豬軟骨前置作業

冷藏解凍，擦乾水分即可。

Tips：

「綠旺活菌豬 」 是吃好菌專人照顧養大的，肉質毫無腥羶味，加上是在合格衛生環境屠宰後直接冷凍

新鮮的豬肉，料理前是不需要特別做去腥味的。 

💧 作法

1.馬鈴薯煮半熟，湯留著備用。 

2.豬軟骨煎至表面有金黃色，放入電鍋內鍋（湯鍋）備用。 

3.爆香。 

（1）用煎豬軟骨的餘油爆香蔥白、菜脯煎到微焦的金黃。 

（2）倒入「作法2.」煎好的豬軟骨。 

（3）拌炒一下，放入湯鍋中。 

4.湯鍋內加入調味料和煮過馬鈴薯的水。 

5.電鍋燉煮「紅燒豬軟骨馬鈴薯」。 

（1）外鍋放量米杯2杯的水，燉煮到開關跳出來。 

（2）倒入馬鈴薯，外鍋加水半杯繼續燉煮。 

（3）開關鍵跳起不掀鍋蓋，悶十分鐘就完成了（整個燉煮時間約1.5小時）。 

6.盛盤

（1）空心菜燙熟放盤中。 

（2）從鍋中取出需要的紅燒軟骨和馬鈴薯和湯，放在煮熟的蔬菜上即完成了。 

關於《豬軟骨》

是很豬肉中珍貴的部位 ， 取自五花肉排骨部位旁的一段白色嫩骨，脆脆光溜溜的部位。軟骨丁帶有白色嫩骨的豬肉切塊，油脂也算豐富但是沒有豬小排的油膩，煲湯紅燒都很適合。

通常軟骨丁豬很難在傳統市場或超市買到，傳統市場豬軟骨大多都是跟著豬小排，一根豬小排的前端一小塊就是 了，也只有識貨的饕客們才會知道的。

好消息是，在綠色養殖成效優異的「 綠旺企業」，生鮮產品中有「好菌豚」 ，2023年2月推出的新產品，「綠旺好菌豚」是吃好菌專人照顧牧場長大的豬隻，在衛生的屠宰環境處理分裝直接冷凍宅配到府。 網購就買得到了， 不需要出門輕鬆購得。今天訂，若有現貨，幾乎是隔天或者二天內就會收到新鮮的好菌豬，真的太方便了！生鮮產品衛生安全，掌握最佳料理時間，在家中就可以品味優質好物，再幸福不過了！

綠旺生鮮 官網 網購平台

地址：台中市烏日區中山路三段104號

電話：（04）2338-7529

⬆︎⬇︎ 在熟悉的傳統菜市場豬攤看到的豬小排上的軟骨丁。

❣️ 料理心得

用電鍋悶煮「紅燒軟骨」，輕鬆的煮到軟嫩的入口，吃進口中也可以輕易地即可將骨肉分離的，軟骨部分的咀嚼感十足，煮好一鍋，再燙個青菜淋上紅燒軟骨，是隨時都可以開飯的「一道菜＋一碗飯」，單吃這一道也是吃的飽足的一餐。

尋食客手作DIY食譜
作者頭像
amy/卡娃思
太魯閣族原住民人生活在台北市，人生下半場的覺悟，放下過去，走向自然，玩起攝影記錄生活，吃喝玩樂樣樣都好，學習從文字、從拍攝圖片創作分享，對“美與善”所有事與物的感動，偶而也會進電影院陶醉在大螢幕前的視覺饗宴。網路寫作自2012年起迄今。
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