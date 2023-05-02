食譜／吃不膩的豬絞肉料理 醬薑香肉末炒小黃瓜

肉末的醬和薑的香氣搭上小黃瓜甜脆，很下飯的一道家常菜，吃不膩的豬絞肉料理，大人小孩老年人都愛的家常菜，美味好吃到吃不膩而 會一直加飯的私房料理，也是一道輕鬆料理的便當菜！

食譜【醬薑香肉末炒小黃瓜】／4人份

💧材料

綠旺豬絞肉 300克 一包「綠旺好菌豚『豬』」

嫩薑中型大小一個切絲（喜歡薑味濃辣味的就用老薑）

小黃瓜 2～3個，洗淨切丁

💧豬絞肉醃料

醬油、醬油膏、米酒、烏醋 等都各一大湯匙

生太白粉水

💧調味料

香麻油少許，熟白芝麻粒 少許、太白粉水適量，喜吃辣可再加辣椒

💧作法

1.醃肉末

解凍後，用紙巾擦淨去除水分，加入肉末醃料攪拌均勻後醃製 10 分鐘，再加入太白粉調勻備用。

2.炒薑醬香

（1）炒鍋開中小火，少許油爆香薑絲。

（2）加入肉末炒到肉末變色。

（3）肉末集中移到炒鍋邊邊。

（4）鍋中另一邊加少許油再加醬油一大湯匙，加熱到醬油和油融合起泡泡，加入烏醋，再將肉末移過來拌炒一分鐘。

（5）最後加入小黃瓜丁，略炒一下約一分鐘，加入太白粉水拌炒一下，蓋上鍋蓋悶二分鐘，掀鍋蓋完成了。

（6）起鍋前滴上少許香麻油，完成了。

關於食材中的《綠旺好菌豚》

豬絞肉再家常不過的料理，特別是家有幼童和年紀大的老年長輩，在肉質蛋白質補充上是不可缺的食材。近日從好友推薦也寄來綠旺企業的新產品「綠旺好菌豚」，很感動地接受了，是綠旺企業繼酵素蝦、酵素漁之後推出的「酵素豬」。

料理前瀏覽了官網資訊， 「綠旺好細菌豚」是酵素牧場養殖的豬，專人照顧豬體的牧場，吃四種益生菌和優質的蛋白質。豬絞肉的瘦肉與肥肉的 73% 比例（瘦肉73：肥肉 27），料理後口感極佳，沒有腥味的肉質，細膩而不油膩的容易入口。

綠旺好菌豚 網購官網

料理心得

對綠旺推出的產品可以說熟悉的我，三不五時會網購，去年從知道綠旺生鮮產品的酵素蝦和酵素魚，成了愛買愛用的消費者，那魚蝦的鮮甜美味，家人愛，我也愛。現在又有了吃好菌的豬肉，這一道私房絞肉料理，以醬薑味十足的香，搭上豬肉的鮮甜味，永遠吃不膩的料理，二包600公克，二餐就吃完了！

有一天家附近小市場新鮮小黃瓜賣完了，改用漂亮的甜椒，一樣美味，看著孩子們一口接一口的吃，見到盤底的湯汁再澆在碗中白飯的滿足模樣，看著看著（笑）。

家廚房每一次呈現的美味料理，是amy對家人溫柔的愛喔！