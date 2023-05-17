食譜／眷村菜常見家常菜 酸菜炒魷魚香辣美味又下飯

友人送了一些自己醃的酸菜，而冰箱中又有魷魚，想及有一道眷村菜，酸菜炒魷魚現在好像在一般人的飯桌上並不常見，對於生成在基隆海邊城市的我，是帶便當常出現的菜色，現在海鮮已經很平常了，這道童年常吃到的菜，可能是我對過往最深的回憶。

學生時代的家裡都用乾魷魚還會煮這個菜，但是這些年嫌泡發魷魚太麻煩，所以這道菜也慢慢的在餐桌上消失了，現在我用新鮮魷魚炒酸菜炒，做法只能在以前記憶裡尋找這個菜的影子了。

酸菜魷魚

用料：

新鮮魷魚一條、酸菜、料酒、醬油、蒜．葱、薑。

做法：

一、酸菜洗淨切絲，酸菜泡水是因為酸菜程度不一，朋友自己醃的還真的挺酸，所以必須提前泡，泡水沖淡酸菜本身的鹽份和酸度。

二、魷魚從中間劃開，去除內臟和軟骨，再將魷魚外層的紫色的外膜撕下，外皮有極大的腥味，所以必須去除，去切絲用料酒略醃去腥。

三、鍋熱放橄欖油，油熱放薑絲再倒入魷魚絲快速翻炒，魷魚不能久炒，所以必須爆炒，盛出備用。

四、鍋底放油炒香薑蒜片炒出微微香味，放酸菜，翻炒出香味後加入切絲的芥菜酸菜，酸菜很耐炒翻炒出香味即可。

五、把魷魚倒下去一起翻炒均勻，覺得乾了再撒點熱水，酸菜鹹淡接受度不一致，所以正常出鍋前我會嚐嚐或加點砂糖。

六、放葱段或香菜段，快速翻炒出鍋～覺得魷魚腥的，這會一點都不覺得了。

酸菜的味道加上鱿鱼的鲜味，真的是非常好吃，酸菜真的是百搭的菜。

高溫爆炒酸菜魷魚，沒有油煙，火候剛剛好，酸菜和鮮魷魚是絕配，除腥，解膩，超級下飯～每次煮這道菜，我都會自覺的多吃一碗飯。

醃菜也是自己鹹的，因為自己家醃的鹹菜所以沒放鹽，魷魚很鮮了所以沒有放味精調味，喜歡辣椒的也可以適量的加入。

酸菜跟魷魚一起搭配，酸菜能去除魷魚的腥味，好吃不膩超級美味，做法簡單，味道鮮美，很多人沒見過這道菜，實際上這也是眷村菜中一道十分常見家常菜，在一般飯店也都沒有這道特色美食。

這個菜可以用玉米粉勾芡一下，那樣味道會更好，喜愛吃辣椒的好朋友，可以放一點辣椒，會出現意想不到的效果。

酸菜炒魷魚就這樣的一道菜餚，與眾不同的氣味令我招架不住，值得一提的是，魷魚是海鮮產品中多見的類型，比如韭菜魷魚、烤魷魚、鐵板魷魚等是常用的特色美食，它高蛋白食物低熱量低脂肪，是與生俱來的減肥食材，真是是美味可口極其，稱霸減脂餐！