食譜／蛋炒飯加這味 粒粒分明鮮香味道絕了！

炒飯的時候加一小碗酸菜魷魚，完美的搭配，味道太香了！酸菜魷魚口感鮮香、酸脆，芥菜醃製酸菜脆嫩咸淡適中，魷魚鮮脆清爽，大自然回饋給我們的最好禮物，自家醃製新鮮酸菜泡制一個月，口感脆香、酸味恰到好處。酸菜和魷魚搭配一起，絕配，口感豐富，酸脆、鮮美。

雞蛋炒時加酸菜魷魚，味道絕了！雞蛋包裹米飯，粒粒分明，雞蛋鮮香，脆嫩的魷魚，酸脆的酸菜，口感豐富，太喜歡吃了！蛋炒飯，從小就喜歡吃，家家戶戶都會做，蛋炒飯看似簡單，好吃卻需要掌握技巧。

酸菜魷魚雞蛋炒飯：

食材：

二人份米飯二碗、雞蛋二個、酸菜、魷魚、香蔥、鹽、醬油、橄欖油適量。

做法：

一、酸菜洗淨切絲，魷魚切絲用酒略醃，蔥清洗乾淨瀝幹水，切蔥花。

二、雞蛋去殼碗裡筷子順時針攪拌均勻。

三、米飯倒入一個大碗裡，加一些蛋液，把米飯鬆散，攪拌均勻，讓蛋液均勻包裹米飯，米飯遇見液體容易粒粒分明。

四、鍋燒熱，倒入適量花生油，倒入雞蛋，快速翻炒，讓雞蛋凝固炒熟。

五、酸菜倒入鍋裡，與雞蛋一起翻炒均勻。雞蛋很快融入了酸菜的味道，酸、脆、香。

六、轉為旺火，把米飯倒入鍋裡，快速翻炒，雞蛋、酸菜、魷魚絲、米飯，混合之後散發出香味。

七、加少許、鹽、醬油，翻炒均勻，然後加蔥花，快速翻炒，蛋炒飯就做好了。

蛋炒飯我們都吃過，常見的有揚州炒飯、醬油炒飯、蝦仁炒飯、香腸炒飯等等，分享的是用口感Q彈，又鮮又脆的魷魚來做，非常好吃，但是魷魚很容易炒硬，要想做到既不腥，又不老，小竅門就是大火快速翻炒。

出鍋的時候撒上一些蔥花，用鍋內的熱氣逼出葱香味就出鍋了，對於這個酸菜魷魚炒飯就完成了，做法真的非常的簡單，並且對於這種魷魚炒飯，因為它有海鮮的味道，所以吃起來也是非常鮮美的。

酸菜魷魚絲蛋炒飯，你吃過嗎？如果你也喜歡是酸菜和魷魚，一定不要錯過這個蛋炒飯的方法，非常香，很好吃。