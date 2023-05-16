食譜／簡單易做又便宜！鱈魚肉多刺少加豆豉清蒸肉嫩香滑

鱈魚肉多刺少，加豆豉清蒸，鮮香無腥味，肉嫩香滑，老小愛吃。魚肉的營養價值很高，低脂高蛋白，人體日常需要的營養，怕麻煩不擔心魚刺，鱈魚就是一種很好選擇，鱈魚一個大主骨，肉嫩刺少，煮熟的鱈魚容易散可以放心吃。

清蒸鱈魚，要掌握幾個技巧，鱈魚是深海魚，我們經常購買的都是冷凍魚，馬上食用，就不需要放冰箱，如果從冰箱取出解凍，可以提前一個晚上從冷凍放入冷藏，如果在市場挑選優質的的鱈魚大小適中，肉質飽滿、輕輕按壓，馬上回彈，聞一聞，沒有異味，只有魚肉的自然腥肉味。

豆豉蒸鱈魚

食材：

鱈魚一片、豆、紅辣椒、生薑、鹽、油、醬油，香蔥和香菜適量即可。

做法：

一、購買的包裝冷涷黑鱈魚；每一塊都是獨立包裝，方便儲存，烹飪也很方便。

二、室溫下自然解凍，可放入涼水中隔袋浸泡。

三、解凍後的黑鱈魚塊無需水洗，不要沖水洗，那樣會使肉質鬆散影響品相和口感，用廚房紙吸掉表面的汁水去腥氣。

四、準備工作：把紅辣椒洗淨，切辣椒圈（不吃辣可免）、蔥、香菜，分別洗乾淨切好備用，豆豉（可買瓶裝的）。

五、解凍好瀝乾生薑清洗乾淨，切絲，把生薑、少許鹽，豆鼓均勻攪拌在鱈魚塊上。

六、醃制好鱈魚塊，放入蒸盤，接著把豆豉、紅辣椒，放在魚塊上面，最後放少許蔥。

黑鱈魚要入開水蒸鍋，蓋上一個盤子水汽鎖在鍋中，讓魚更入味，味道更鮮美蒸5-8分鐘即可，不要久蒸，口感變老變硬就失去了其鮮嫩肥腴的特色。

蒸魚，放一點豆豉、生薑、魚肉無腥味，鮮香味美，很好吃。

七、魚肉蒸熟，取出然後放蔥花、香菜，鱈魚鮮香又滑嫩。

超市購買的鱈魚是真空包裝，乾淨切塊好了很方便，只需簡單清洗就可以蒸，方便快捷，魚肉很新鮮；辣椒、生薑，都可以去腥提鮮，豆豉可以讓魚肉更加美味。

蒸好的黑鱈魚呈現出明顯的褐色條紋，顏色不如真鱈或者銀鱈潔白，這並不是品質問題，而是魚肉本身的特點，空氣中洋溢著魚肉香嫩的味道，魚湯能清晰地看到泛起的油花。

黑鱈魚要入開水蒸鍋，視魚塊大小蒸5-8分鐘即可，不要久蒸，口感變老變硬就失去了其鮮嫩肥腴的特色。

豆豉蒸鱈魚，想自己蒸來嗎？如果你也喜歡吃魚，試試蒸鱈魚，簡單味美，鱈魚算是海鮮中的家常菜了，喜歡吃海味兒的人都會念念不忘的。