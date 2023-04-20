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食譜／煎烙「豆腐捲」麵皮香酥 內餡清爽豐富

2023-04-20 09:10
 / Smile Tang
圖文：Tang Tang生活札記
圖文：Tang Tang生活札記
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聚會日來和同學學做「豆腐捲」，「豆腐捲」做法看似容易，備料的程序則需多花點工時，煎烙完成的「豆腐捲」麵皮香酥，內餡豆腐冬粉豐富十足。

準備材料：

（一）麵皮：300g中筋麵粉、200g水。

（二）內餡：高麗菜半顆、紅蘿蔔半碗、板豆腐8塊、冬粉2把、蝦米半碗、蔥5支。

（三）調味料：鹽、香油。

做法如下：

（1）將300g中筋麵粉慢慢的加入200g水，揉成團狀後置於盆中，用鍋蓋蓋住靜置20分鐘。桌面灑少許麵粉，將麵團取出，施力將麵團揉至光滑後用濕布覆蓋靜置10分鐘，接著將麵團搓成長條分割成12個小麵團，壓平擀成薄麵皮。

圖文：Tang Tang生活札記
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（2）紅蘿蔔切成絲，加入少許鹽攪拌，讓鹽巴控出水份。

圖文：Tang Tang生活札記
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（3）高麗菜切絲，加入少許鹽攪拌，待鹽巴將其控出水份。

圖文：Tang Tang生活札記
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（4）冬粉泡水，泡軟後切成小段。

圖文：Tang Tang生活札記
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（5）鍋中放少許沙拉油，爆香蔥段後取出；蝦米用小火爆香，炒至泛紅後取出。

圖文：Tang Tang生活札記
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（6）板豆腐切成丁狀，倒入鍋中用中火拌炒豆腐丁至金黃後取出放涼。

圖文：Tang Tang生活札記
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（7）將放涼的豆腐丁加入紅蘿蔔、高麗菜、冬粉絲、紅蝦米及香油調味攪拌均勻。（依個人口味增減鹽巴及香油的份量，可另加胡椒粉或五香粉提升不同風味。）

圖文：Tang Tang生活札記
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（8）將餡料放在麵皮中，折疊麵皮成條狀，兩端用手指按合，將多餘的麵團切除。

圖文：Tang Tang生活札記
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（9）平底鍋中倒入少許沙拉油，將豆腐捲放入鍋中，用小火慢煎，至兩面呈現金黃色即可起鍋。

圖文：Tang Tang生活札記
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豆腐捲烹調也可以用乾烙的方式加熱，平底鍋內不放油，用小火慢慢將豆腐捲烙熟，至兩面呈現金黃色即可起鍋。

運用乾烙方式的豆腐捲，外皮麵香更明顯；使用油煎方式的豆腐捲，外皮多了香酥感。

圖文：Tang Tang生活札記
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Smile Tang
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