食譜／10多分鐘上桌！鮮蝦燒豆腐讓人一吃就上癮

喜歡逛菜市場買菜，買菜和烹飪是呼應的，今天要炒些什麼，就看當天有什麼新鮮或新奇的食材，就炒什麼菜，買菜、做飯，看到新鮮新奇的買回去做菜吃，對我來說是稀鬆平常的事情。

我今天上市場買了一些活跳蝦，準備和家中的豆腐一些燒，目前缺蛋而蛋白質是我們人體所需的重要營養物質，它的主要來源是肉、蛋、奶、和豆類食品，人體每天都要進行新陳代謝，蛋白質可以修復代謝後的部分組織，來增強抵抗力和免疫力，而豆製品和蝦肉就是富含蛋白質的食物，將二者搭配一起進行烹飪，一個鮮美、一個嫩滑，營養又好吃，尤其適合銀髮族，而且做法簡單快手，十多分鐘就能上桌，絕對是日常家庭菜的首選！

鮮蝦燒豆腐

食材：板豆腐一塊、 鮮大蝦、 料酒、醬油、 蒜、玉米粉、胡椒粉、橄欖油

步驟：

一、鮮蝦清理乾淨放碗器中，加入一湯匙料酒和黑胡椒粉，拌勻醃制十分鐘。

二、將大蝦剪去容易扎手的蝦腳和蝦鬚，再把大蝦用一根牙籤，在蝦背的第二節挑出蝦線，要輕輕地挑出，不要用力過大，避免把蝦線挑斷。

三、整理好的蝦，放入小碗中，倒入料酒、少許鹽、胡椒粉用手抓均勻，醃制一會兒讓它入味。

四、鍋放油入處理乾淨的蝦，翻炒至蝦的顏色變紅，盛出備用。

五、大蒜、薑切碎，就著鍋中底油放入蒜末小火炒出香味。

六、鍋中放入整塊豆腐，同時用鍋鏟將豆腐切成不規則的小塊後，繼續翻炒。

七、把鮮蝦放進去炒同時加入醬油輕輕翻炒幾下。

八、接著調入適量醬油晃動使調味料均勻。

九、繼續晃動鍋，使鮮蝦仁和豆腐混合均勻、湯汁濃郁。

十、最後淋入玉米粉芡汁大火煮至黏稠即可，出鍋前可以撒少許蔥花點綴。

營養豐富又下飯的鮮蝦燒豆腐就做好了，嫩滑與鮮美並存，老少皆宜喲！

豆腐的口感嫩滑，但是比較容易碎，我用鍋鏟在鍋內切豆腐可以避免碎掉，下鍋後儘量不要大力翻炒。也可以用老豆腐來烹飪，調味料根據個人口味添加，醬油有鹹度鹽的分量可以省略。

平平淡淡的豆腐是可以花樣百出的，今天我分享的這盤豆腐菜，簡單易做，少油鹽，入口嫩，有滋味，是一道男女老少皆宜的健康菜，快炒不燉，少油煙有滋味，連吃幾天都不膩。

這盤鮮蝦燒豆腐端上桌，也是一道特色的眷村菜，在豐富又美味的眷村菜之中，有著其獨特的風味，有種小家碧玉的溫馨感，它樸實而又美味，不大不小的盤中，擺放著幾隻外表焦鮮紅的大蝦和滑嫩的豆腐，看上去特別的飽滿，再加上豆腐外還撒了些星星點點的蔥花，看上去更是十分誘人，吃上一口，只覺得豆腐的鮮香填滿了嘴巴，還有那淺淺的鹹味，以大蝦本身的鮮滑，更是給這道菜增添了滋味。

今天的菜非常簡單，材料常見，做飯基本上敢動刀的就沒有不成功的。最重要是好吃、健康，這道菜也是家裡最常見的吃法，鮮蝦和豆腐的味道相輔相成，回味的醇香搭配在一起，不管是吃在嘴裡的那種層次感，還是味蕾上的刺激都非常過癮。