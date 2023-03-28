食譜／手作蔥花捲 翻轉造型好好玩

之前聚會跟同學學做「手作南瓜饅頭」，這回學做「手作蔥花捲」。

準備材料：

(一) 蔥花、少許白胡椒粉、少量鹽、油。

(二) 中筋麵粉500g、冷水260g、酵母5g、糖15g、油少許。

同學已先將材料（一）蔥花過油炒過，特製成鹹香蔥油醬，製作「手作蔥花捲」也可直接使用新鮮蔥花。

做法如下：

(1) 將中筋麵粉500g、冷水260g、酵母5g、糖15g、油少許倒入盆中。

(2) 接著倒入蔥花後拌勻。

(3) 麵團揉成團狀後置於盆中，蓋上鍋蓋靜置5分鐘。

(4) 將麵團取出，揉成光滑後再靜置5分鐘。

圖文：Tang Tang生活札記

(5) 取出麵團，桿成長片狀。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

(6) 在麵皮上塗上少許油，再將蔥花均均的撒在麵皮上。

圖文：Tang Tang生活札記

(7) 將抹上內餡的麵皮折起，依序成四折。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

(8) 切成2cm一份。

圖文：Tang Tang生活札記

(9) 將蔥花捲整型。

造型一：將二片麵衣疊在一起。

圖文：Tang Tang生活札記

造型二：將麵衣拉長，翻轉相連。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

造型三：將二片麵衣疊在一起，麵衣拉長，用長筷置中壓下，再將麵衣輕輕捲起。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

(10) 將小蔥花捲墊上烘培紙後，放入蒸籠內等待醱酵。

（發酵時間：冬天30分鐘、夏天15～20分鐘。）

圖文：Tang Tang生活札記

(11) 冷水上鍋，中大火蒸20分鐘左右，蒸好後微微開縫排氣。

圖文：Tang Tang生活札記

(12) 完成，蔥花捲大集合。