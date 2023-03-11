食譜／香煎白帶魚撒椒鹽就好吃 沾紫蘇梅醬增添酸甜好滋味

好久沒買白帶魚來吃，一方面嫌它銀閃閃的魚皮不敢下嚥，一方面刺多食用麻煩。為了避免魚刺卡喉，經常提醒同桌食客，吃魚要細嚼慢嚥，保持三不政策：不說話、不玩手機、不一口吞嚥。縱使是喝魚湯或魚粥，也要相當小心。

白帶魚肉質細緻，油煎後外酥內嫩，撒點椒鹽就非常好吃，也適合當作便當菜。除了一般椒鹽味道，另外嘗試了用紫蘇梅來做沾醬，紫蘇香氣開胃，加上蒜末，調以糖醋，酸甜滋味給舌尖帶來另個亮點。

料理小撇步：

1.魚塊油煎之前，將兩面沾少許麵粉，並抹去多餘的麵粉，只要薄薄一層即可。低筋或中筋麵粉都可。裹上麵粉，煎出來的魚塊外表完整，金黃香酥。

2.新鮮的白帶魚沒有很重腥味，用酒醃漬即可去掉腥味。或是在熱鍋熱油時，放入薑片稍煎後取出，再放入魚塊煎，亦可去腥。

3.調味料B的紫蘇梅是用一顆顆的紫蘇梅，也可用市售紫蘇梅醬代替。

食材：

白帶魚350g

調味料A：

米酒1大匙

鹽1/2茶匙

調味料B：

紫蘇梅3顆

蒜瓣3瓣

醋1茶匙

糖1茶匙

鹽適量

水150cc

做法：

1.白帶魚洗淨，切約5公分大塊，用調味料A醃10分鐘。紫蘇梅肉切碎。蒜瓣切末。

2.調味料B燒製紫蘇梅醬沾醬：熱鍋熱油，放入蒜末炒香，加入紫蘇梅、水燒開，再加醋、糖及鹽燒2分鐘後，勾薄芡，盛起。

3.熱鍋熱油，油稍多，魚塊兩面薄薄沾上少許麵粉，入鍋煎至兩面金黃後盛盤。

4.香煎白帶魚趁熱食用，可沾椒鹽（胡椒粉加鹽）或紫蘇梅沾醬食用。