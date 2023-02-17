食譜／親子料理【蔬菜煎餅】 吃得飽也不會有負擔！

農曆春節慶團圓的年假裡，親友們聚在一起開開心心的吃吃喝喝 ，稍不注意的無意間會吃上好多好多的肉，年後還要再來個大體內掃除，身子才會從沉重到輕鬆，會感覺身子沉，恐怕和天天吃吃下肚的大魚大肉多於蔬果而致。

平日我的體內大掃除，就是吃吃蔬菜煎餅，年節期間更喜歡為自己和家人做的不是大魚大肉，而是3～6樣時蔬綜合的煎餅，基底的菜以紅蘿蔔、馬鈴薯和小黃瓜這三樣為主，有時會用高麗菜取代馬鈴薯，再看看冰箱裡還有什麼就再加上，少油煎好趁熱吃，一盤加一碗湯就是一餐，吃得飽也不會有負擔，隔天腸子順暢的輕鬆如廁。

食譜【蔬菜煎餅】/ 4人份

💧 食材

馬鈴薯、紅蘿蔔、小黃瓜蔬菜總重量約 600 公克

💧 麵糊

低筋麵粉 120公克 ，低、中、高筋麵粉都可

地瓜粉30克

蛋2個

鹽 1小匙

康寶自然鮮香菇風味調味料（粉） 1小匙，或砂糖2匙

💧鍋具，以煎鍋或鑄鐵鍋為宜，可煎出脆皮煎餅。

💧搭配醬汁，按照喜好以下四選一

事先備好，可 按照家人和自己的喜好搭配醬汁或乾式調味。

⒈葵花籽沙拉醬 / 酸甜味

以大匙計量的比例：葵花籽醬1、煉奶或鮮奶油0.5、沙拉醬0.5加在一起拌勻調和，酸甜味（我的喜歡）。

⒉番茄醬：適量加水稀釋（適合學齡前的兒童）

⒊醬油膏或蒜泥醬：適量加水稀釋（適合長輩）

4.黑胡椒鹽＋白胡椒粉適量

💧作法

⒈食材預備

蔬菜都切絲，芹菜和青蔥切2成公分長段或切末都可。

⒉蔬菜餅麵糊製作

取一大的調理碗，將所有食材和麵糊材料加在一起攪拌均勻，幾乎看不到麵糊的程度就完成了。

⒊煎蔬菜餅

①煎鍋內放點油熱鍋，轉中小火後將蔬菜麵糊放入鍋中，視鍋子調整煎餅的大小厚度，本文的備料可製作6~8個直徑約10~15公分的煎餅。

②蓋上鍋蓋，單面煎5分鐘後翻面再煎，想要煎出酥脆口感，由放多店和延長煎的料理時間，即可上桌。

③蔬菜煎餅好吃的秘訣在趁熱吃，煎好馬上吃，單吃不加任何調味醬，也是酥脆中甜甜鹹鹹的，超美味的！

⬇︎蔬菜餅麵糊，乾的麵粉拌勻調和成這樣就可以煎了！

⬇︎一人份的蔬菜煎餅

⬇︎葵花籽沙拉

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料理心得

不加一滴水的蔬菜煎餅，鹹甜味中吃得到蔬菜原汁原味的鮮甜。要煎的酥脆，煎鍋的使用是關鍵，嘗試用塵封許久的32寸大的鑄鐵鍋來煎它，完美的煎出蔬菜餅的酥脆，換上塗層的不沾鍋少油的煎法也可以是酥脆的煎餅，但是就不那麼酥就是了。

「蔬菜煎餅」是近期特有心得的親子互動的料理

有學齡兒童，又不那麼吃蔬菜時，蔬菜煎餅是親子互動的美味料理，小小孩參與中漸進式的改變飲食習慣的，吃蔬菜變的有趣，等他們大些，刨絲的部分就可以請他們做了，會更覺有趣好玩！做成煎餅，再讓他們參與調和醬汁的料理，「蔬菜煎餅」是近期特有心得和祖孫互動的料理。

我家孫女超不愛吃蔬菜的，自從偶而玩這料理，她吃蔬菜餅不會說不吃，這二天幼稚園才剛放假，晚餐就要求我做給她吃呢？當開始煎的時候，兄妹倆會從冰箱拿出番茄醬和喜歡吃的炒熟白芝麻，搭配煮好的蝦子，隨手玩出笑臉的蔬菜煎餅，一家人就在聊天中開心的吃完～