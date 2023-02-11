食譜／油亮軟嫩滷豬腳 簡單材料完成傳統好滋味

油亮軟嫩的滷豬腳總是令人愛不釋手！一次滷起來分裝冷凍，想吃時簡單加熱，隨時能享用美味。當作過年的年菜也相當有看頭～

只要運用簡單的材料醬油、米酒、冰糖、蒜頭，即能完成傳統好滋味。

📍 傳統滷豬腳

【材料】

豬腳 1000 克、醬油 100 毫升、米酒 300 毫升、冰糖 1 大匙、蒜頭 10 瓣、蒜 1/2 支

※ 食譜單位常用單位參考：https://yamishandmade.com/zh-recipe-unit/

💡 步驟

➡ 準備好所有食材。豬腳放入滾水中汆燙過後洗淨、去毛（亦可在滾水中加入蔥、薑去腥），蒜頭去皮與根部。

➡ 將豬腳放入鍋中，骨頭、筋較多的部位放下層，肉較多的放上層。

➡ 倒入醬油、米酒。

➡ 開大火將醬汁煮滾後，轉小火，蓋上鍋蓋煮 15 分鐘。

➡ 加入冰糖、蒜頭，再加入水，水量高度約上層豬腳的一半，不用淹過豬腳（大約 400 毫升）。

➡ 開大火將醬汁煮滾後，轉小火，蓋上鍋蓋煮 1 小時。

➡ 時間到後打開鍋蓋翻動豬腳，將上下層的豬腳位置對調。

➡ 再度蓋上鍋蓋，煮 30 分鐘。

➡ 可用筷子試試看軟度，若不夠軟就繼續煮到喜歡的程度。

➡ 關火，蒜打個結，泡入醬汁中，用餘溫悶約 10 分鐘後將蒜結取出，即可享用。

➡ 亦可先將豬腳放涼後，再放入冷藏，用湯匙撈掉表面豬油後，再加熱享用或分裝，更清爽不油膩！

➡ 滷豬腳完成！

（圖文來源：Yami's Handmade - 傳統滷豬腳）

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