食譜／【香煎果香綠茶烏魚子】年菜輕鬆料理 優質食材平民奢華品味

接續

銷魂鹹香和起司口感【蛋炒烏魚子飯佐水果丁】，另一道簡單輕鬆的烏魚子年菜家常料理「香煎果香綠茶烏魚子」，煎法一樣也是搭配水果吃，加了私房的調味料，甜滋滋的口味稀釋了烏魚子厚實的海味，完美嚐鮮品味烏魚子！

【香煎烏魚子】/ 4～6人份

💧 食 材

烏魚子 120g / 綠旺濃郁酵素S烏金魚子

水果 中型大小蘋果或水梨或新鮮棗子2/1個

糖粉 少許適量

綠茶粉 少許適量（臺紅茶業文化館的蒸青綠茶粉）

💧 鍋具：耐高溫平底鍋或鐵鍋。

💧作法

1.烏魚子煎之前的前置作業

①泡酒：原味米酒泡烏魚子2分鐘，一面各一分鐘 ，米酒至少蓋住烏魚子一半即可。（需注意不宜泡過久，影響烏魚子的原味和濕度。）

②去膜：剝去烏魚子表面薄膜。

2.煎烏魚子

（1）瓦斯：開中火煎到底。

（2）使用耐高溫的煎鍋或鑄鐵鍋鍋子。

（3）乾鍋放入略泡過米酒的烏魚子，一面煎個15～20秒，翻面再煎也是15～20秒表面，微焦時會聞到烏魚子的香味，烏魚子表面出現金黃色的顏，就是煎好了。

小提醒 ：最佳熟度的口感在來回煎不超過2次和避免煎焦黑！

（4）放在盤中放涼後，再切丁或切片搭配水果片丁食用。

3.完美賞味

煎熟的烏魚子斜切成薄片或切丁搭配同樣切成薄片或切丁的水果，放在盤中排列，撒上少許糖粉和綠茶粉，完成上桌！

水果的甜味和水分，加上綠茶粉的微香的香氣，和烏魚子厚實的起司味街和自一起吃，清爽不油膩的口感，美味一百！

料理心得

料理前首要觀察烏魚子的新鮮度，烏魚子是烏魚的魚卵，向有信譽商家購買或者收到禮物，存放冰箱冷凍，需要注意的是賞味期限，在我家是不會放到超過半年，不是吃掉就是送禮，對定期清理冰箱的煮婦煮夫們，我想應該都會是在當年的農曆春節吃完，烏魚子最佳賞味期，從製造日起的半年內，不少朋友的冰箱內恐怕都還有去年的，不知道是捨不得吃還是放到忘了呢？

趁著準備年貨時，玩玩烏魚子料理，二道料理玩出心得，挑好的新鮮的烏魚子是很重要的，綠旺的酵素烏魚子，卡娃思很滿意就是了，謝謝好友的餽贈，讓我嚐鮮的玩出心得！列入年貨清單裡，超方便的網購，幾天後很快的就會收到！有了烏魚子好吃的料理方法，筆記起來，接著要準備配著喝的美酒囉！

【香煎果香綠茶烏魚子】中水果的甜和水分、綠茶粉的微香的香氣和烏魚子厚實的起司味結合，清爽不油膩的口感，美味一百！

嘗試新的料理時，同時可以學習辨別新鮮烏魚子的方法，掌握幾個步驟香煎烏魚子，輕鬆料理，好吃的秘訣無它，就是「新鮮」，用今年剛剛做好的日曬烏魚子，輕鬆就煎出美味！

⬇︎ 冷凍中的烏魚子

解凍後透光中觀察烏魚子，外觀完整放血完全乾淨的血管紋路，這就是今年的製品，優質的新鮮！

亮金金的「綠旺濃郁酵素S烏金魚子」禮盒，春節收到這樣的一身是金的「烏金」，超開心的！

⬇︎ 好吃的烏魚子料理，需要搭配適合的美酒！

⬇︎ 綠茶粉，使用了來自新竹關西「 臺紅茶業文化館」的蒸青綠茶粉。

【綠旺企業酵素魚】官網

地址：台中市烏日區中山路三段104號

電話：（04）2338-7529