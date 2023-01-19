食譜／新年討個喜氣！大葱豬肉餡包餃子 鮮美多汁不油膩越吃越香

時間過得真快，轉眼間就快過年了，跟以前一樣，每年這個時候，也不想做太多菜，基本上就包些餃子當主食，有空的時候會多包一些餃子，放冰箱裡凍起來，過年期間大葱上市我喜歡搭配豬肉做餡，比韭菜鮮美，比高麗菜、白菜香，大葱香味濃郁，跟豬肉真是絕配，高蛋白高營養好吃，大葱包餃子真香。

大葱無論如何烹飪搭配都能將其的味道展現出來，我最喜歡的就是用它來包餃子，肉餡軟嫩鮮香中帶著粒粒爽脆，特別的好吃，比吃純肉餡的餃子要好吃多了，初春，大葱上市用來包餃子特香，清香鮮美，調餡方法，餃子家家做法都不一樣，一家一個味，要想餃子餡做的好吃，細節很重要，按照我這方法製作，保證餃子鮮美多汁不油膩，越吃越香！

過年要吃餃子，試試豬肉大蔥餃子吧，看著非常精緻，吃起來超香在我老家，餃子就是最棒的美食，不能否認餃子它承載著過年傳統，至於餃子的餡料和搭配多樣，雖然豬肉大蔥餡口感地道，今天分享一款，看似傳統，但又有一點新意的豬肉大蔥水餃吧！

不但非常好吃，而且出鍋後的顏值超高，看著有點晶瑩剔透的感覺呢！特別解饞的家常水餃，看一眼就饞得不行，吃起來更是無比滿足！

大葱洗淨，瀝水待用，我用了三根大葱，一斤多的豬肉，洗淨控水以後，先用菜刀切絲再切丁，最後再剁碎一些。

選擇三肥七瘦的豬肉剁成餡，在往裡放入二個雞蛋再倒入蔥薑水，蔥薑水就是在清水中放入薑片，蔥段，浸泡一會後來的水，倒好後要順著一個方向攪拌均勻，這樣可以讓肉餡更好的吸收，這樣肉餡吃起來不腥也不柴。

大家覺著啥餡的餃子最好吃？韭菜餡，白菜餡，芹菜餡、玉米餡、茴香餡的...，大葱豬肉餡饞的就是這口大葱的清香，看到大葱上市家人必點的豬肉大葱餡，香還開胃，當然了，調餡好吃是有秘訣的！

處理生肉餡，調餡把大葱切小段將肉餡放入大點的盆裡，順著一個方向攪拌，再加入醬油、麻油多放點，麻油拌餡更香，鹽、花椒粉、蔥薑末、料酒，順著一個方向攪到肉餡有粘性、細膩；用這方式調餡就對了，餃子的味道絕對鮮美多汁又好吃。

買現成的餃子皮，取一張餃子皮，放上適量的肉餡，餃子皮邊緣抹一點點水，包成形狀的餃子，餃子做好後，先把一部分餃子放入盒子裡，放到冰箱裡冷凍起來。

過年時一個人遠離家鄉和親人，我更願意相信，想念的倒不一定就是這種食物的具體味道，而無非是想家，想親人，想朋友，而家常餃子是最能傳遞家的溫馨一種最具代表性的食物，我分享的餃子很多，都是眷村北方家常味道的，純手工製作的，無可替代的！

對於我這北方人來說，好吃不過餃子，吃餃子，這個看似平常，但卻很解鄉愁，呵呵，都是北方家常味道的，過年期間就自己一家人一起包吧！

薄薄的面皮和餡，雙巧手之下，捏出元寶般滾圓的身材，由肉和菜的混搭，構造出的美味，在熱水裡打個轉，在唇齒間滑動，清香怡人，鍋裡的水燒開後，下入餃子煮熟，撈出控水，裝盤上桌！加上點小情調酒過三巡那新年討個喜氣就是餃子配酒越吃越有。

習慣蘸食蒜泥醋味道會更棒，一咬滿口湯汁太香了，煮好的餃子在沾上醋、蒜瓣醬料，吃起來清脆爽口，過年可不能錯過這家常美食，咀嚼中滿口葱與豬肉鮮香四溢，爽啊，這味道只有自己包在店裡是吃不到的。

這餃子皮的彈性很好，而且裡面塞滿肉餡，肉質彈性好的不得了，大葱太鮮嫩了被鮮肉填滿，大葱與鮮肉都入味，咀嚼咀嚼，滿口鮮香四溢，爽啊！

過年吃餃子是一個傳統，不管多忙都會包上一頓餃子，從小到大就沒換過，對於北方人的我來說，好吃不過餃子，過年時 一家人，一起包餃子，煮餃子，吃餃子，這個畫面看似平常，但卻溫馨，它會永遠鐫刻在個人的腦海，是很多愛家人、想家人關乎家的記憶中無可替代的。