食譜／蛋炒烏魚子飯佐水果丁 銷魂鹹香和起司口感超美味

新鮮烏魚子料理得當，那銷魂的鹹香微腥和起司香的口感，美味極了！

12月底收到了今年的第一件賀春禮物，熱騰騰的來自台南產地的「綠旺日曬酵素烏魚子禮盒- 濃郁酵素Ａ+烏魚子」，過去的我大概就會往冰箱冷凍庫放，農曆春節前再轉送，或者在年夜飯乾煎切片和新鮮蘿蔔吃，淺嚐一片算吃到了，2023年開春，想要改變！

南部友人對我過去不怎麼看重烏魚子的看法，有一說：「這是妳不知道烏魚子的好，只要是當年新鮮的優良製品，很好吃的！一年也只有一次機會吃到，銷魂的鹹香微腥帶著起司的香氣和口感，美味極了！每年農曆年前的烏魚子新品，是最好吃的時候，饕客們大多也不會錯過最佳嚐鮮期的！」

衝著友人「銷魂美味」的形容，隨即料理作法網路大特搜！看到了輕鬆簡單的，平民版高檔食材家常料理方法和吃法，稍加調整有了我自己的做法，隨即做好一盤「蛋炒烏魚子飯佐水果丁」，和女兒親家一起享用，品味中齒頰留香，銷魂呀！

⬇︎ 蛋炒烏魚子飯，佐蘋果丁

⬇︎蛋炒烏魚子飯，佐水梨丁

食譜 【蛋炒烏魚子飯佐水果丁】/ 4人份

💧食 材

烏魚子 120g / 綠旺日曬酵素烏魚子

雞蛋 大的3個或小的4~5個

青蔥 3~4根

蘋果丁或水梨丁 50～80g

💧 白飯

鍋具：使用電子鍋

米 2杯

水 2杯

米酒 1小匙

橄欖油 1小匙

鹽 少許

💧 炒飯調味料

鍋具不沾鍋炒鍋

油 3大匙

水 2大匙

白胡椒粉 1/2小匙

鮮味露 2大匙

米酒 3大匙或高粱酒

💧 作法

⒈煮飯

米洗淨放入鍋中，放入等比例的水，米酒、橄欖油、鹽，略翻動攪拌，靜置10分鐘後啟動煮飯鍵，約需40分鐘煮好白米飯。

⒉烏魚子前置作業

①以米酒泡烏魚子2分鐘一面各一分鐘，米酒至少蓋烏魚子一半。

②剝去烏魚子表面薄膜。

③中火乾煎烏魚子至香氣出來，一面煎一分鐘，翻面再煎，雙面出現金黃色澤，就是煎好了，放在盤中放涼，切丁備用。

3.蛋炒烏魚子飯

①鍋中放油開中火後加入蛋，煎一分鐘後蛋隆起，快速攪拌成碎蛋，碎蛋中有冒泡現象時，加入烏魚子丁炒幾下後熄火

再加入白飯拌一拌，拌到蛋與飯均勻調和，開中火繼續拌炒。

②沿著鍋邊加入一湯匙水，補充飯在拌炒的過程中流失的水分，繼續炒約一分鐘，鍋邊再加入一湯匙水，繼續拌炒一分鐘。

③加入青蔥拌炒一下，再加鮮味露大火翻炒30秒到一分鐘， 最後加入鹽、白胡椒粉，鍋邊再淋上米酒再拌炒一會起鍋盛盤。

⒋撒上水果丁，完成了！

關於《烏魚子》

守信用的烏魚，也稱「信魚」，每年依約造訪台灣本島的西海岸，最南會到高屏沿海，近期有報導指出因為地球暖化之因，烏魚現在回流到本島地區，大多只到雲嘉一帶了。

每年冬天，烏魚成群南下的時刻，過去第一次聽到有人用「烏金」形容烏魚時，我還真的是孤陋寡聞，當時也沒有認真了解，所以腩理解？現在知道了，原來烏魚一身是金，全身都是寶， 在閱讀了New&Market上下游（新聞市集）2023/1/3的專題報導，更清楚了。

延伸閱讀

「烏金」為何變少了？野生烏魚子比較好吃？本地烏又是哪位？解開西海岸海烏之謎

料理心得

當知道，烏魚（烏金）的故事，料理起來更有滋味，過去不太吃，也是因為烏魚子是高膽固醇的食物，卻忽略烏魚子也富含維生素Ａ、Ｂ群和礦物質和氨基酸的，只要有所節制，低油的料理得宜，再搭配蔬果同時享用，吃烏魚子也是可以沒有負擔的攝取的，若有因疾病之因素淺嚐一口應該無罪吧！

野生的烏魚子，要價不菲，那就吃吃有信譽的養殖業者產品，綠旺日曬酵素烏魚子「濃郁酵素Ａ+烏魚子」！現在網購有折扣喔！早一點買，買到吃到就賺到。

炒飯不一定要用隔夜飯，新鮮煮好的白飯，照樣可以料理出粒粒分明的炒飯的，這是從阿慶師和masa的食譜裡學到的精髓很受用喔！

地址：台中市烏日區中山路三段104號