食譜／眷村過年特色傳統菜 大蔥爆里脊口感鮮嫩香脆

大葱上市了，精彩美食大葱爆里脊，是眷村菜的經典家常之一，蔥爆爆講究猛火高溫，通過對火候准掌把握，使里脊成熟卻又保持大葱鮮嫩脆嫩的口感，蔥爆是爆的常見技法，以山東的大蔥為主要調味料，菜品具有蔥香撲鼻、爆豬里脊肉更加脆嫩且有一定韌性，家人都愛吃炒好的蔥爆肉，上桌時顏色醬紅、蔥香濃郁、豬肉軟嫩。

大葱爆豬里脊肉

食材：

里脊肉、料酒、鹽、薑、白胡椒粉、甜麵醬、玉米粉

做法：

一、豬里脊肉去掉筋膜，泡去血水，切成一個硬幣厚的片。

二、把豬肉放入小盆中，加少許料酒、鹽、白胡椒粉，加入少許甜麵醬，再放入玉米粉抓勻，最後，放入幾滴油抓勻備用。

三、一整棵山東大蔥切滾刀塊，薑切末。

四、取小碗一個，加入少許醬油、白糖、雞精、香油、料酒，調成碗汁自己掌握好鹹度即可。

五、起鍋，放入油，入一個八角，待油熱時，把漿好的肉片下到鍋裡，快速炒開，待肉變成白色後，倒入大蔥段和薑末大火爆炒。

六、炒出大蔥的香氣後，倒入調汁，翻炒均後即可出鍋裝盤。

用當季來做家常菜，讓烹飪變成一種樂趣，一種享受有形有色、有味的美味世界，蔥爆里脊肉屬於爆系列的菜肴，成菜後要求達到味道鹹鮮，肉質鮮嫩，大蔥要脆，整體要清香味美。

蔥爆肉講究的是大火快炒，一氣呵成，所以我們先把少許醬油、白糖、雞精、香油、料酒，調成料汁調好，這樣在炒的時候就不會手忙腳亂了。

大蔥爆里脊的做法在火候上很講究，大蔥倒入鍋內快速翻炒，一般這個蔥一般是不能炒太久，需要保持有一點生蔥味，如果不適應葱味炒大蔥的時間稍微延長了些，在炒制的時候炒到大蔥略微發黃的時候，這時也能聞到濃郁的蔥香味了。

趁著大葱上市，炒盤大蔥爆里脊讓家人享受到蔥香四溢迷人香氣，也都能感受到肉片滑嫩口感，傳統的眷村菜就能帶給你極為細緻的味蕾享受。

幾波寒流過境與冬天就不期而遇了，進入冬天後在市場見大蔥上市了，用這個大蔥和豬肉搭配可以說是絕配，兩者在味道上有非常好的融合度，在營養上也有非常好的互補性，口感應該是鮮嫩香脆、清爽而不油膩，分享這道大蔥爆里脊肉，這也是眷村過年時特色傳統菜。