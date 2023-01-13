食譜／ 粉色浪漫「彩色琉璃湯圓」 親子一起動手做！

琉璃湯圓運用天然色粉來調色，淡淡的顏色看起來非常浪漫。混和時不要搓揉的太均勻，即可擁有琉璃般的花紋，很適合親子一起動手做～

色粉在食品材料行都可以買得到，沒有色粉的話用色膏也可以，使用時再調整用量即可。

📍 彩色琉璃湯圓

【材料】

糯米粉 170 克、開水 125 克、紅麴粉（或火龍果粉） 1/8 小匙、紫地瓜粉 1/8 小匙、南瓜粉 1/8 小匙、抹茶粉 1/8 小匙

【內餡】

花生粉（或芝麻粉） 70 克、無鹽奶油 60 克、細砂糖（或糖粉） 45 克

※ 食譜單位常用單位參考：https://yamishandmade.com/zh-recipe-unit/

💡 步驟

➡ 準備好所有食材。無鹽奶油隔水加熱或放進微波爐融化。

➡ 花生粉加入砂糖攪拌均勻。

➡ 倒入融化的無鹽奶油拌勻，餡料呈現流動的濃稠狀（此狀態為湯圓煮好後餡料的濃稠度，可依喜好調整）。

➡ 準備一個保鮮盒，鋪上保鮮膜，將餡料倒入後平鋪，表面再用一張保鮮膜貼緊餡料表面，放入冷凍 30 分鐘以上。

➡ 將熱水分批加入糯米粉中，因每牌糯米粉吸水程度不一樣，分批加比較不容易失誤。揉至光滑成團，用保鮮膜包好靜置 30 分鐘。

➡ 取出冷凍好的餡料，平均切成 20 份（一份約 8 克），搓成圓球後，再放入冷凍備用

➡ 將靜置好的糯米團取 1/3 來調色，剩下的 2/3 用保鮮膜包好放旁邊備用。再將 1/3 的糯米團分成四小份，用來調製四種顏色。

➡ 取一小份加入色粉，怕糯米團太乾可再加入一點點水，與色粉搓揉均勻後，再分成五等份，用保鮮膜蓋好防止乾燥。重複步驟直到四種顏色都完成。

➡ 剩下的 2/3 糯米團，平均分成 20 等份，用保鮮膜蓋好備用。

➡ 取一份白糯米團與一份染色糯米團交疊後，撕成對半。

➡ 再將兩份對半的糯米團交疊，再度撕成對半，重複交疊與撕開約 3~4 次即可，太多次交疊的琉璃花紋會不明顯。搓揉成團，用保鮮膜蓋好。

➡ 重複步驟完成所有糯米團。

➡ 將餡料從冷凍取出。取一顆糯米團壓扁，放上一份餡料，糯米團貼著餡料包起，收口收緊、搓圓，即可完成湯圓。

➡ 將湯圓放入冷凍約 10 分鐘，下鍋比較不會變形。

➡ 燒開一鍋水，將湯圓放入，煮至水再度煮滾、湯圓浮起且微微膨脹，即可享用。

➡ 彩色琉璃湯圓完成。搭配糖水、酒釀都很美味～

(圖文來源：Yami's Handmade - 彩色琉璃湯圓)

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