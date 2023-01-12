食譜／青椒魷魚奶油義大利麵 味道媲美西餐廳！

我是個很喜歡吃海鮮的人，在市場看到了就在家準備一些，義大利麵加上奶油汁，又稱黃油，是在義大利麵裡是比較常用的一種標準醬汁，它的做法沒有固定的步驟，比如常見的組合是黃油、加牛奶，但你也可以用奶油或者是丟進去一些乳酪。調味上基本是以鹽和胡椒為主，但也可以放入各種香草，這就得看你要跟什麼食材搭配以及你想要什麼樣子的口味了。

說到這奶油汁的用法，因為這款醬汁口味清淡，所以適合與淡味的海鮮進行搭配，剛好家中也有青椒，在義大利麵中的配菜裡也用到，而這一次我拿分享來做的義大利麵很常見的，也很好料理，味道和坊間西餐廳做出來也沒啥差距，把海鮮湯汁澆在麵上，這時候是紅黃白綠一大碗，不吃，光是看著，就是一道視覺的美味，隨著洋溢海鮮味的升騰，能調動得你垂涎欲滴，連吃幾大盤才過癮，才解讒。

食材：

青椒、魷魚、黃油一塊、大蒜、全脂牛奶、鹽適量、白胡椒適量

做法

一、青椒，大蒜切好備用，義大利麵放入沸水中，加入少量海鹽，煮七分鐘左右至斷生撈出。

義大利麵最基本的是蒜片和奶油，義大利麵條的好吃與否取決烹煮方法，要煮成在其中還留有細細麵芯，一定要用大鍋，而且中途不用再加水。

二、魷魚洗淨切片加鹽煮好，撈出來備用。

三、鍋熱奶油融化放大蒜炒出蒜香味。

三、放入青椒、魷魚，加鹽、胡椒碎調味。

四、放入先煮好的義大利麵條和加入適量的鮮奶，翻炒均勻即可。

五、撒上義大利香料裝盤。

好吃的義大利麵離不開奶油和大蒜，用到了這二樣食材，海鮮的風味要發揮到極致，精髓就在於好吃的蒜味奶油醬汁，蒜乳化後再與海鮮融合，然後濃鬱地包裹著義大利麵條那真是太好吃了。

整體是淡淡的甜鹹味，奶油和鮮奶的清甜，配合魷魚海鮮的鮮嫩Q彈，鮮美的醬汁充分的包裹住了每一根麵條，每一口都很有滋味！

三年前遊完義大利就非常喜歡學做義大利麵，義大利麵的魅力很大在口感和味道上講求的是麵與醬平衡，吃起來有麵的口感和香氣，又要融入醬汁的味道，做義大利麵其實也蠻簡單，對於義大利麵，相信大家都是很喜愛吃的吧，做法多種多樣，今天分享的美味的青椒魷魚海鮮義大利麵就是很棒的。

分享的青椒魷魚義大利麵，方便快捷，基本上不需要任何料理基礎，麵條煮好後，麵條吸收了鮮美香濃的醬汁，口感彈牙又美味！太清新了～

青椒魷魚義大利麵，家常口味融和熟悉的蒜香句奶油呩，隨意的組合，做出合自己口味的義大利麵，也可享受烹調的樂趣。

奶油汁不要炒的太稠，不然吃著會黏嘴青椒也可以用黃椒紅椒代替，看你喜歡哪一個，一般來說奶油汁的義大利麵有些人覺得比較膩口，其實我倒是覺得那種濃香很好吃，可能是我的個人口味整體比較西式的關係吧。加了青椒之後就會在奶香之中混合一股清新，相信更適合大多數人的口味。