食譜／簡單美味營養的糊湯麵 有蛋有菜又省時

二個人午餐分享我極簡午餐，好吃營養又省時，疫情稍緩其實認真生活，受生活也要吃的健康，這才是生活的態度，平常在家午餐多吃麵條，麵條有個優點就是簡單又速食，煮上一碗麵條，既方便又省時極簡午餐幾分鐘能搞定，簡單美味又營養。

家中冰箱都有雞蛋、用現成的菠菜搭配放入鍋中與麵條簡單煮一煮，一碗有蛋有菜有主食的簡餐就完成了，五分鐘就能出鍋，天冷吃得很舒服，關鍵是極簡午餐，好吃營養又省時。

菠菜雞蛋糊湯麵

原料：

麵條、 雞蛋二個、菠菜 一小把、胡椒粉、油鹽、適量芝麻油

製作：

一、食材準備好，菠菜洗淨控水。

二、鍋放水燒熱放入少許油和鹽， 將菠菜放入鍋中焯燙變色後撈出。

三、雞蛋打入碗中，加入少許鹽打散備用。

四、熱鍋放油，倒入雞蛋液進鍋，將雞蛋炒熟後先盛出來。

五、鍋熱倒入少量的油和葱花，嗆鍋後加入開水。

六、將麵條放入鍋中， 麵條煮至八成熟時倒入雞蛋。

七、再放入焯好的菠菜，最後加入適量的鹽和胡椒粉調味盛入缽中即可。

眷村味糊湯麵除了菠菜，還可以用大白菜菜、青江菜，總之就是可以燙熟就吃的綠色蔬菜即可，有興趣嗎？如果你也喜歡吃簡單又清淡的麵食，可以試試給自己煮一碗糊湯麵。

麵條的粗細不同（也可用麵線）、火力大小不同，煮的麵條量不同，煮熟的時間略有差異。我是煮一個麵較細，很容易熟，要根據自己實際情況，把麵條煮熟就可。

糊湯麵的很簡單，麵條、雞蛋、菠菜，好吃的技巧在於湯清，加入幾滴芝麻油、少許鹽、香蔥、煮沸熱水加入，湯汁清香，麵條香滑勁道，還有香噴噴的煎蛋，肥嫩的菠菜，就是家常的一碗麵條。

天泠也非常喜歡吃蔬菜，炒麵、煮湯麵都要加蔬菜，我家每餐可以不吃肉，但是不能沒有青菜，哪怕吃一碗湯麵，都要放些蔬菜。

天氣冷，煮給自己煮一碗熱氣騰騰的麵條，加二個雞蛋一把菠菜這是眷村糊湯麵標配，從小就這樣做，麵條香滑、湯清味美，少油膩，味道更好，煮麵條、煮雲吞、吃米粉，菠菜是畫龍點睛，湯麵里加個蛋，心情格外晴朗溫暖。