食譜／香濃的多層次美味 金沙南瓜濃湯

南瓜含有豐富的維生素 A、糖、澱粉質、胡蘿蔔素等營養素，性溫味甘，相當美味 （摘自維基百科）

與金沙（鹹蛋黃）及洋蔥一起燉煮後，用調理機打成細緻的泥狀，再加入牛奶。香氣充足，味道甘甜、濃郁，點綴少許鮮奶油，在餐桌上相當吸引目光。

喜歡南瓜與鹹蛋黃的朋友不妨嘗試看看這道美味湯品。

📍 金沙南瓜濃湯

【材料】（4 人份）

南瓜 600 克（g）（去皮後）、鹹蛋黃 1 顆、洋蔥 1 顆、蒜頭 3 瓣、無鹽奶油 15 克（g）、牛奶 150 毫升（ml）、水 500 毫升（ml）

【調味料】

鹽 1/2 小匙（t）、黑胡椒粉 1/4 小匙（t）

※ 食譜單位常用單位參考：https://yamishandmade.com/zh-recipe-unit/

💡 步驟

➡ 準備好所有食材。南瓜去皮與籽後切小塊、洋蔥切丁、蒜頭切末。

➡ 冷鍋放入奶油，開中火將奶油慢慢融化。

➡ 放入蒜末爆香。

➡ 再放入洋蔥炒軟後，盛起備用。

➡ 鍋中再放入一大匙油，加入鹹蛋黃攪拌至起泡。

➡ 將南瓜與剛才盛起的洋蔥，入鍋一起拌炒，炒至南瓜微微軟化出水。

➡ 加入約 500 毫升的水煮滾。

➡ 轉中火、蓋上鍋蓋，燉煮15分鐘。

➡ 將鍋內材料用調理棒打勻，或倒入調理機中打勻再倒回鍋中。

➡ 倒入牛奶再度煮滾。

➡ 加入調味料，即可享用。

➡ 金沙南瓜濃湯完成。用鮮奶油點綴後看起來更美味。

（圖文來源：Yami's Handmade - 金沙南瓜濃湯）

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