食譜／自製鹹豆漿佐燒餅 簡單早餐撫慰人心也解饞

每天晨運的早餐，不外煎蛋，培根、沙拉，各式麵包……，但我最愛吃的饅頭、油條、稀飯、豆漿、燒餅，這些中式早餐配豆漿有清漿，甜豆漿，鹹豆漿，我最喜食鹹豆漿，今天早起晨運後，在市場豆腐攤買了一袋現磨豆漿，回家想煮碗鹹豆漿，一碗鹹豆漿，泡入一截截油條加上個燒餅，天下美味啊！

食材：

蝦皮、海苔、榨菜、油條、豆乾、葱、香醋、麻油、醬油

作法：

一、蝦皮，價廉物美又鮮，洗淨。

二、海苔切片、滷的豆乾切小丁。

三，榨菜不宜用小包裝榨菜，正好家中有大塊榨菜，切成小丁。

四、油條截成小段，我是在燒餅店買成品的油條好吃。

五、豆漿煮開後放入蝦皮、海苔、榨菜、油條、豆乾、葱，在滴入適量的香醋醬油。

六、添加醬油後，灑幾滴、麻油或辣油，有畫龍點睛的效果。

早餐，不僅是一天中的第一餐，也是喚醒自己的一個鬧鐘， 自從自己作鹹豆漿後，對早餐的期待，似乎沒那麼難了。

在有機店發現豆花粉，可以做豆漿大喜！於是家中開始自製鹹豆漿，味美，不輸店家倒入滾燙豆漿之前，放入蝦皮、海苔、榨菜、油條、豆乾、葱、香醋、麻油、醬油，拌而食之，有味的一日早餐。

10分鐘的DIY，便可將一碗熱氣騰騰的鹹豆漿擺在眼前，幾許蔥花、數片油條飄在面上，加點香醋和幾滴麻油，肚子就有了底氣，心也溫暖了起來。

還有一片燒餅，絕對是早餐的重頭戲，皮薄色豔軟脆結合，傳統早餐店的燒餅撫慰了城市中起早的人兒，只是現今用早期的汽油桶烤的燒餅店已經不見了，多是用烤箱烘烤出來的。

鹹豆漿油條片、榨菜末、蝦皮、蔥花、海苔或紫菜，加一小匙兌了一點醋的鮮醬油，加上高溫的豆漿，碗裡的鹹漿就會起花。

人間煙火味，最撫凡人心！兒時，味蕾受到的美味刺激，一生不會不忘，面對五花八門的西式早餐，最想還是一碗鹹豆漿，退休之後，常常一早入菜場，總不忘吃一碗鹹豆漿，解解饞。