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食譜／簡易年菜宴客料理 粉蒸五花肉

2022-12-23 11:40
 / Yami's Handmade

粉蒸五花肉步驟非常的簡單，運用電鍋即可完成，當作宴客料理也非常合適。將五花肉用醃料醃過之後，均勻裹上蒸肉粉。

在容器內一起鋪上地瓜、南瓜等食材，放入電鍋蒸熟後即可享用。做出來的五花肉鹹香軟嫩不膩口，搭配香甜的地瓜/南瓜享用，營養又美味。

圖文來源：Yami
圖文來源：Yami's Handmade - 粉蒸五花肉
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📍 粉蒸五花肉

【材料】（4 人份）

豬五花 250 克、地瓜 150 克、市售蒸肉粉 3 大匙

【醃料】

醬油 1 大匙、米酒 1 大匙、胡椒粉 1/8 小匙

※ 食譜單位常用單位參考：

https://yamishandmade.com/zh-recipe-unit/

💡 步驟 💡

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➡ 準備好所有食材。豬五花肉切厚片、地瓜去皮切厚片。

➡ 將五花肉與醃料一起抓勻，醃 10 分鐘。

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➡ 將五花肉均勻裹上蒸肉粉。

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➡ 將地瓜與沾好蒸肉粉的五花肉平均鋪在容器中（亦可將地瓜鋪底，再鋪上五花肉）。

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➡ 電鍋內放入蒸架再放入容器，外鍋加入 2 米杯水，蓋上鍋蓋蒸至開關跳起後，再悶 15 分鐘，即可享用。

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➡ 粉蒸五花肉完成！依個人喜好可撒上蔥花、香菜增添風味。

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（圖文來源：Yami's Handmade - 粉蒸五花肉）

歡迎追蹤 Yami，陪你一起輕鬆做料理 😉

https://yamishandmade.com/

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