食譜／醬爆蛤蜊蛤肉飽滿至醇至鮮 鮮嫩入口香彈無沙

蛤蜊廉價的小海鮮營養價值高，炒一鍋是家人們愛之又愛的最廉價的小海鮮。雖小，但營養價值卻很高，蛤肉含豐富的蛋白質、鈣、糖類、維生素B族、鋅、鎂、鐵等人體必需的微量元素，而脂肪含量又極少攝入鋅元素，不但強身健體，在挑選鮮活蛤時，要選擇能張嘴換氣的，這樣的花蛤味道鮮美，吐沙也乾淨。如果蛤已經張開殼不能動了，說明已經死亡，就不要購買了。

今天在市場看到大粒的蛤蜊，物美價廉的貝殼海鮮之一，且做法多樣，無論是水煮做湯，還是爆炒都鮮味十足。現已入秋，適當吃些貝殼類蛤蜊食品，有滋陰潤燥、利尿消水腫等功效哦。

醬爆蛤蜊

食材：

炸醬或豆瓣醬、花蛤蜊一斤、蒜、薑絲

做法：

一、蒜切片、薑切絲後，起油鍋，燒熱，爆香蒜片和薑絲。

二、下花蛤翻炒。花蛤口漸漸開後，下炸醬（或豆瓣醬）翻炒。

三、 蛤蜊全開口後，再翻炒一下。

四，最後，加適量炸醬（或豆瓣醬）糖提鮮，做最後調味，出鍋。

可以換成其他貝類，蛤蜊、花蛤都可以，醬爆風味適合各種貝殼類料理，下酒也下飯。

如果還能吃辣，可另外再加幾根小辣椒，也可以加些花椒增加麻的口感。

多餘的也就順手做碗薑絲蛤蜊湯，喝了一碗花蛤湯，清澈見底的湯裡，見花蛤的身影，灑上一株九層塔尖，喝上一口，顧肝也養顏。

醬爆蛤蜊是眷村菜的做法，濃郁的醬香，新鮮的蛤，用炸醬包裹起蛤肉和我們常吃的以九層塔快炒的味道不同，醬爆蛤那種美味令人根本停不下來。

除了用醬爆炒做法，以九層塔配，也是絕妙，以其自然的清香，浸透在蛤肉裡，又憑添幾分清新之感。

用湯汁拌飯每一顆蛤肉都飽滿、鮮嫩，入口香彈、無沙，安心享用。

我家舌尖上的家常菜，普通的不能再普通，太簡單不過了，在我看來，這些菜雖簡單，卻很對味，廚房裡飄逸著飯菜香，使家庭成員的舌尖吃得開心也對胃口，口齒間也回味無窮。