食譜／簡單零難度青蚵燒豆腐 好吃又下飯

豆腐在我家中特別喜歡也常吃吃，畢竟口感實在也入味，關鍵是可以適合多樣的作法，其實在市場只要買回豆腐，簡單處理一下都可以做出超棒的口味又有口感的好滋味！

今天就分享一款青蚵燒豆腐，食材非常簡單，主要是青蚵和豆腐，在製作過程中，不需要任何技巧，可以輕鬆燒出青蚵和豆腐的口感，還更加入味好吃！超贊的豆腐做法，香味十足，口感更棒，營養更下飯。

青蚵燒豆腐

食材：

板豆腐適量、青蚵適量、蔥、薑、青蒜、醬油或蠔油，鹽，胡椒粉

做法：

一、將豆腐切小塊放入開水中川燙一下，取出泡凉水。

二、炒鍋燒熱，然後加油燒熱後，將豆腐放入稍微炒下，將蔥薑絲適量一起放入繼續炒片刻，烹入料酒，加入醬油少許。

三、接著將青蚵放豆腐上，並且加入少許的水，蓋蓋燜煮至燒開，最後撒入青蒜絲和玉米粉汁勾欠，放點胡椒粉和鹽調味就可以了。

海蚵用少許玉米粉拌勻可以保證下鍋後的鮮嫩口感，青蚵煮的時間不要太長，老了就不太好吃了，因為沒有煎過，不僅可以保持鮮嫩口感，用的油也比較少，可以減少熱量的攝入，但是必須事先用料酒和醋醃制，蒜和薑片也是必備的以去除海蠣的腥味。

豆腐和海蚵堪稱絕配！簡單一燒端上桌，又鮮又香，家人很喜歡，豆腐含有豐富的蛋白質，而且豆腐的含鈣很高，也更容易吸收，我想這也是很多素食人士喜歡吃豆腐的原因吧！

豆腐和海鮮真是絕搭，別看這小小的蚵肉，鮮美無比燉豆腐吃，這豆腐燉得越久，口感越嫩，湯汁越濃郁。

豆腐燜青蚵吃起來更是入口回味綿長，齒頰留香， 是一道營養美味的下飯菜，做法也很簡單，這道菜好吃的關鍵就是配料和做法步驟，和簡單的做法。

超贊的豆腐做法，香味十足，口感更棒，營養更下飯。

青蚵柔嫩鮮美，蛋白質含量可是十分的豐富。兩者都是高蛋白、低脂肪的食材，搭配在一起煮，蚵的鮮甜，豆腐的滑嫩，吃起來鮮美，是我家海蚵經典的吃法，每次吃道菜，湯汁拌飯鮮啊！

相比傳統的豆腐做法，這款青蚵燒豆腐味道更香，吃起來更加回味，顏值也很棒，一道菜就讓全家人吃得非常滿足，你也來試一試吧，關鍵是經濟實惠更解饞嘍！