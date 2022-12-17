食譜／百搭【綠旺去刺虱目魚】 做出道道精彩、美味家常料理！

虱目魚是整條魚都可以吃魚種，像是魚柳、魚肚和魚皮，每一個部位都可做出鮮甜美味的台式料理，就連魚骨頭用來熬高湯都是十足的鮮甜，家庭主婦多少都會有拿手的，我就有五道輕鬆的料理方式，道道精彩，道道美妹！

要做出鮮甜美味虱目魚，首要的是魚一定要是新鮮的，而「綠旺」 產地直送的冷凍宅配去刺虱目魚，和現宰的一樣新鮮，價格合理。

⬇︎ 虱目魚肚湯

食譜一【虱目魚肚湯】/ 4人份

💧食 材

綠旺去刺虱目魚肚/增量級200～219克二片，完成解凍切成四塊、老薑片3～5片、蔥一根切長段和一小部分蔥綠切末。

💧調味料

鹽1大匙、白胡椒粉1匙、米酒或任一種白酒50cc

💧 水量

至少需要準備蓋過虱目魚肚的量，依鍋的大小水量一定要蓋過虱目魚。

💧 作法

1.解凍

冷藏解凍，在水龍頭下略為沖洗，瀝乾水分後再用廚房紙巾擦乾，虱目魚肚外表沒有水份即可，解凍後立即料理，最為新鮮。

2.煮虱目魚肚湯

①取一深鍋，放入水煮滾，約需2分鐘。

②放入薑、蔥、鹽和白胡椒粉之後以中火煮開，約1分鐘水滾。

③虱目魚肚放進鍋裡煮約3分鐘，放米酒鹽調味蓋上鍋2～5分鐘，起鍋撒上蔥末就完成了。

食譜二【古早味無刺虱目魚肚粥】/ 3～4人份

💧食 材

綠旺去刺虱目魚肚（200～219克）二片，完成解凍後切4～8大塊

老薑片3～5片、蔥一根切蔥末、芹菜2/1把、小紅蘿蔔一個、 熟白飯1.5碗

💧 調味料

油蔥酥 1～2大匙（古早味秘密武器）

鹽1大匙、白胡椒粉1匙、米酒或任一種白酒50cc

💧 水量

至少需要鍋中可以蓋過虱目魚肚的量。

💧 煮虱目魚肚粥

1.取一深鍋，放入水煮滾，約需2分鐘。

2.放入薑、蔥、鹽和白胡椒粉之後以中火煮開，時間約1分鐘。

3.再把虱目魚肚放進去煮，約3分鐘後加入煮熟的白飯1.5碗。

4.放入米酒和鹽調味，蓋上鍋蓋煮個2～5分鐘，撒上芹菜末和蔥末，完成。

⬇︎ 蔥燒虱目魚

食譜三 【蔥燒虱目魚】/ 2人份

💧食 材

綠旺整尾去刺虱目魚1/2尾，或虱目魚肚160～170克一片（完成解凍），水沖淨血水瀝乾後用紙巾擦乾水分，切大塊。

薑絲20克切絲、蔥 1根切蔥段、辣椒1個切段 （不吃辣時可省略）、豆豉 1大匙

💧 調味，將所有調味拌勻備妥

醬油膏 1大匙、醬油 2大匙、米酒 2大匙、豆豉 1大匙（約15克，若無可省略），有更好、冰糖 1大匙、白胡椒粉1/3小匙、水 240毫升、烏醋 2大匙。

💧 作法

1.熱鍋，虱目魚肚的魚肉朝下乾煎再轉大火，稍壓逼出油煎約一分半翻面，加入所有切塊的魚肉，同時煎到魚肉的兩面均呈現煎黃色。

2.加蔥花、蔥段爆香，再加入豆豉。

3.轉小火，放入調味汁下鍋，略攪拌後加水，蓋上鍋蓋。

4.開大火煮約3分鐘，當醬汁成現收汁狀態，完成了。 起鍋前撒上蔥段及辣椒。

⬇︎鳳梨醬蒸虱目魚

食譜四【鳳梨醬蒸虱目魚】 / 1～2人份

💧食材

綠旺去刺虱目魚整尾切半一份，解凍後水沖淨瀝用廚房紙巾擦乾切大塊、洋蔥1/4個洗淨切絲、薑一小塊、青蔥一把洗淨切2公分長條狀、 蔭鳳梨醬一大匙、食用油和香油適量。

💧 作法

1.蒸魚前置作業

取一盤子，洋蔥薑絲平鋪盤底，魚塊平鋪在上，淋上鳳梨豆醬在魚上，再淋上一小匙食用油。

2.蒸魚

①電鍋外鍋放一杯水，蓋鍋上蓋，按下開關，當電鍋裡出現水煮滾的水蒸氣時，放上完成「作法⒈」的生魚。

②蓋上鍋蓋蒸魚，開關鍵跳起時，大約已蒸了10分鐘，用電鍋餘溫再悶個三分鐘後再掀鍋蓋取出蒸盤，撒上青蔥淋上幾滴香油，即完成了。

⬇︎ 一夜干（乾煎虱目魚）

食譜五【無油無水香煎虱目魚 / 煎一夜干】 / 1～2人份

💧食材

綠旺去刺虱目魚整尾一份約600克，解凍後水沖淨瀝用廚房紙巾擦乾。

💧 使用鍋具，32寸鑄鐵鍋

💧煎魚

1.魚肚朝下放入鍋中，開中火，從鍋邊看到煎出的魚油後，再乾煎3～5分鐘，到魚肉不沾鍋時翻面。

2.翻面繼續用中火煎魚皮3～5分鐘，到魚肉不沾鍋時翻面。

3.開大火30秒後起鍋，皮脆肉扎實的虱目魚完成了，撒些海鹽或胡椒鹽，也可以吃原味。

4.熱吃冷食都相宜，口感有如一夜干帶點彈牙脆脆的，魚香滿溢。

❣️ 煎的過程中，奶香味僕鼻而來，維基百科裡的俗名中有一說《牛奶魚（milk fish）》，無水無油的乾煎方式逼出了虱目魚的奶香味，超香的！

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料理心得

虱目魚料理，相較數十年前簡單多了，綠旺企業把那個最麻煩的魚刺取出，從產地按照虱目魚的部位分割，喜歡吃那個部位就買那個部位，從產地到家庭餐桌，超方便的。簡單的作法就可以變化出好幾道家常美味佳餚，單吃都相當的美味，像是虱目魚肚湯、虱目魚肚粥、蔥燒虱目魚、鳳梨醬蒸魚和香煎虱目魚等等，這五道再加上照燒虱目魚照燒，是我家廚房六道的輕鬆簡單的家常做法。

冬天了，氣溫驟降時，一碗「古早味虱目魚肚湯、虱目魚粥」，暖胃暖心！當夜晚來臨，睡不著時，一尾乾煎虱目魚，佐杯小酒，就像在餐酒館吃一夜干般的美味，開心甜蜜快速進入夢鄉！

喜歡這五道去刺的虱目魚料理嗎？輕鬆簡單的～

地址：台中市烏日區中山路三段104號

電話：（04）2338-7529