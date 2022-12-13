食譜／宛如日式餐廳的蒲燒鰻魚！鮮甜【照燒虱目魚】好吃極了

虱目魚是台灣家庭食用魚的主要魚種，價廉物美！堪稱是可以百搭料理的養殖魚，簡單的作法就可以變化出好幾道家常美味佳餚，單吃都相當的美味，像是虱目魚肚湯、虱目魚肚粥、蔥燒虱目魚、照燒虱目魚和鳳梨醬蒸魚等等，這幾道也可以說是小資家庭常見的料理，學起來很受用的。

最近在虱目魚料理中，《照燒虱目魚》是孫子和媳婦特愛吃的，每一次煮好，很快的就見到光溜溜的盤底。還有的就是在冬天，一鍋虱目魚粥餵飽一家人！再來的就是虱目魚肚湯，只要冰箱冷凍庫有綠旺酵素魚的「無刺虱目魚」，在家吃魚很簡單！對愛吃魚的家庭，是超級方便的。

魚體有222根次的虱目魚，是肉質細味鮮甜的優質的養殖魚，吃魚最怕吃到魚刺的，現在其實都不需要擔心了，「綠旺企業」的去刺虱目魚，魚體上的刺都取出乾淨了，完全沒有魚刺的。

⬇︎ 照燒無刺虱目魚

食譜【照燒虱目魚】/ 2～3人份

💧材料：綠旺酵素去刺 虱目魚

💧照燒醬汁（也有人稱蒲燒醬汁）

米酒60cc、味霖2大匙、日式醬油2大匙、糖一小匙

💧作法

1.虱目魚前置作業

①解凍後水龍頭下沖淨，紙巾插乾。（料理前需完全解凍，可採室溫或冷藏解凍都可。）

②魚肉切塊，每塊並橫切幾刀，切到魚皮的畫刀不切斷。

③魚肉兩面撒上薄薄一層低筋麵粉。（低筋麵粉會上魚肉表皮較脆，容易吸附醬汁。）

2.乾煎虱目魚

熱油鍋魚肉皮面先朝下煎，翻面再煎至兩面微焦黃。

3.倒入照燒醬汁煮開

煮魚中，至少要翻面1~2次，直到醬汁收乾九成，即完成。收乾過程中火力不可過大，需注意魚皮這面防醬汁燒黑。

4.照燒魚怎麼吃會好吃？

①將《照燒魚肉》放在白飯上，淋上醬汁後撒下白芝麻稍加裝飾，再放上醃製的日式蘿蔔、海苔絲，就像在餐廳吃鰻魚飯一樣的 日式風味的蒲燒魚飯！

②也可以是單一主菜。

此食譜使用了產地直送的鮮甜美味的「綠旺酵素魚」，去刺完全的虱目魚，讓喜愛虱目魚料理的家庭更方便了，老人小孩吃的安全也健康！

【綠旺企業酵素魚】官網、網購平台

地址：台中市烏日區中山路三段104號

電話：（04）2338-7529