食譜／小巧精緻的下午茶點心 珍珠脆糖迷你小泡芙

第一次吃到珍珠糖小泡芙，是在喜餅禮盒裡。在此之前，對於泡芙的印象還停留在中間會夾餡料的傳統款式。看到這種用漂亮罐子裝起來的小泡芙，外層還有脆脆的糖粒，相當驚艷。

酥脆的外殼加上糖粒的口感，不需要內餡也很好吃。迷你的尺寸一口一個非常方便，很適合當成下午茶點心來享用～

📍 珍珠脆糖迷你小泡芙

【材料】

中筋麵粉 40 克、無鹽奶油 40 克、牛奶 40 克、水 40 克、糖 1/4 小匙（*）、鹽 1/8 小匙（*）、雞蛋 2 顆

【表面脆糖】

珍珠糖 30 克

※ 食譜單位常用單位參考：https://yamishandmade.com/zh-recipe-unit/

💡 步驟 💡

➡ 準備好所有食材。烤箱預熱上下火攝氏 190 度。

➡ 小鍋中放入水、牛奶、鹽、糖，開小火。

➡ 加入奶油，煮至沸騰後關火。

➡ 加入中筋麵粉。

➡ 先快速攪拌至麵粉與牛奶液充分混和後，開小火持續攪拌。

➡ 攪拌至鍋底出現薄薄麵糊膜，即可關火。

➡ 將麵團稍微放涼，分批加入全蛋液，充分混和。

➡ 觀察麵糊狀態，攪拌至提起麵糊自然落下後，麵糊形狀呈現倒三角形，即可不用再加蛋液（若不夠則再補蛋）。

➡ 杯子套上擠花袋或塑膠袋，將麵糊倒入。

➡ 烤盤鋪上烘焙紙，平均擠上麵糊（約 5 元硬幣大小）。麵糊會膨脹，彼此間要留有空隙。

➡ 在手上沾點水，將麵糊的尖角往下壓，以免烤焦。

➡ 均勻撒上珍珠糖（可左右搖晃烤盤，讓散落的糖黏在泡芙上）。

➡ 放入烤箱，攝氏 190 度 20 分鐘，即可出爐。

➡ 時間到後取出放涼，即可享用。

➡ 珍珠脆糖迷你小泡芙完成。

（圖文來源：Yami's Handmade - 珍珠脆糖迷你小泡芙）

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