《人生需要酒肉朋友》一起吃飯，不見不散

民以食為天老生常談的這句話，往往與子曰：「食色性也」相提並論。但離開農業時代的現代社會，莫名的生活壓力與煩躁的日常瑣事。吃飯皇帝大，三五好友聚餐吃喝一頓，聊聊天喝喝酒，心情就能隨之舒緩暫時了去煩憂。酒肉朋友不是一起幹壞事，吃的是人情味，喝的是況味；如果，如果說這一頓飯解決不了，那就再吃喝一頓吧。

拿起書本才翻閱首篇《母親的餐桌》，我就自動連結李安導演《飲食男女》電影作品裡廚房俐落的畫面，去鱗剖肚、片魚、抹粉、下鍋、淋油，煎炸炒爆、刀起刀落的聲響；料理食物的道地功夫，色鮮、汁濃、味醇、質稠，加上菜色擺盤的過程，滿滿的佳餚美食等待眾人品嘗，若是沒有酒肉朋友共食同歡，豈不可惜了這桌好料。

食物是媒介，超越口腹之慾的層次，人才是主角，與別人吃飯是一門藝術。

古有云「富過三代才懂吃穿」，本書作家朱全斌教授祖籍江西興國，以前先祖輩曾在朝為官，外婆和母親燒了一手家常好菜，從小培養出飲食的好味蕾，與美食作家韓良露結婚後，對食物背後的風土、民族、歷史等相關細節，也有了進一步深入的探究。畢竟文化離不開飲食的範疇，出國旅遊看當地人吃喝什麼，就能窺見他們的人文故事。

自從與老婆結婚後，我倆也喜歡興之所至四處旅遊，孩子尚未報到時，不是一台車凸台灣，就是出國體驗寰宇風情世界之大。尼泊爾皇城古都外的餐廳，入境隨俗吃了一頓「手捉飯」；慕名拜訪微笑高棉的巴戎寺（Bayon Temple）後，在吳哥窟外淺嚐的柬埔寨特色小吃「鴨仔蛋」；打開香蕉葉包覆的峇里島「蕉葉雞茸」（Tum Ayam），撲鼻而至的香味令人食指大動。

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人生況味、品味人生，對飲美酒，文雅食趣，這一切源自於飲食為題的交心。

不論是早年異國遊子的晚宴，還有在歡喜祝壽的生日月，又或者是男子漢廚房的大顯身手，還是追溯家鄉菜尋味行的滋味，切身實踐酒肉朋友的美好。作者朱全斌持續與好友、旅伴、學生們共享聚餐食光，不枉妻子臨終前所囑託的話：「你要有一起吃飯的人」。

誠心建議瀏覽《人生需要酒肉朋友》這本書，務必於飽食後再行翻閱，不然盛饌美食的可口描述，不禁貪婪地沉醉美味的畫面，還會自動分泌唾液猛吞口水。想起我翻閱內容引發飢腸轆轆的後遺症，要求老婆晚上煮食「麥冬嘎嘎」和「醬燒芋艿」，被白眼對待也是剛好而已啦。

飲食經驗往往從家庭餐桌開始，從食物酸甜苦辣鹹的味覺，搭配同桌飯友共餐的種種話題，進而領略分享人生的喜怒哀樂驚的心情。

過去幾年與鄰居偶有一桌一菜的家庭活動，各顯本色的歡樂團聚，燈光氣氛的烘托下，話題悠轉趣味橫生，周末夜裡的幸福味盡在不言中。至於不同時期結緣的好友們，我也珍視《金馬金鐘如戲的人生，想念我與哥兒們的精彩回憶》，雖然各自有了家庭不好喬時間，但只要有心自然不是難事。

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全書以四段篇章《起灶》、《添薪》、《況味》、《共歡》書寫飲食味，最末附上《我的家傳菜》食譜作法，倘若有幸成為飲食基地南村落的座上嘉賓，那該是一大幸福樂事啊。作者自述喜歡與年輕小輩交朋友，出門旅行後也會邀請當時旅伴一起共餐聚會，或許，有朝一日我的夢想也會成真吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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