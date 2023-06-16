在家設計出溫馨舒適的餐廳！按照這個公式，任何餐廳都能輕鬆搞定

溫馨舒適的餐廳設計是什麼概念？

當我們將溫馨舒適連結到餐廳時，經常會想到「能在這邊用餐也太幸福！」、「餐廳的氛圍好棒，感覺菜也會好吃。」類似的念頭。在家中吃飯如果也能營造這種氣氛就好了。因此餐廳的氣氛對於用餐體驗是至關重要的。以「定潮 3D：餐廳 + 開放式陳列櫃」為例⼦。

所以今天，我們要分享的就是大家經常敲碗的溫馨舒適的餐廳該如何設計！

在設計溫馨舒適的餐廳時，有幾個因素需要納入考量。首先，照明對於創造氣氛非常重要。溫暖的照明能讓人感到更放鬆。

另外，家具的選擇與擺放方法也很重要。究竟在台灣，大家都如何擺放自己的餐桌椅呢？這一點我們將在後文做說明。而且擺放方式也會影響動線，而一個流暢的動線無疑會令人舒適愉悅。

裝飾物也是很重要的因素，加入符合自己個性的裝飾，能讓自己用餐時更加放鬆。

總之，溫馨餐廳的概念包括了照明、家具、裝飾等許多不同的因素。考慮這些因素能讓你在家設計出一個感覺溫暖和舒適的餐廳。

以「J MODERN：溫馨小餐廳 + 可伸縮式餐桌」為例⼦。

延伸閱讀>>空間設計色彩配置一次就上手（二）

考慮照明能讓餐廳更溫馨

照明對於創造餐廳氣氛至關重要。

想要打造溫馨舒適的餐廳，我們會推薦使用偏暖的照明，色溫約 3500K 到 4500K，搭配能凸顯特色的單品吊燈。需要注意的是，吊燈的高度不要太高，盡量放低，讓吊燈貼近餐桌，這麼做是為了讓光線更靠近用餐的大家，讓大家感受燈光的暖和與親近，也能看清對方在光影下的輪廓，這對凝聚家人間的情感是非常加分的。

因此，當你在設計家庭餐廳時，記得選擇暖色燈，好讓你的用餐體驗更加舒適。

以「美術君御：中島設計」為例⼦。

餐廳的舒適動線很重要！中島設計佈局圖解給你看

合適的桌椅佈局對於創造舒適的餐廳空間也非常重要。以「帝品苑：溫馨餐廳設計」為例⼦。

一個舒適的餐廳需要有流暢的動線，而流暢來自於合適的餐桌椅布局。如果你也有搭列車時，想上廁所卻被走道側的乘客卡在原地的經驗，那麼你一定知道，空間流暢的重要性。

擺設方法如果不合理，可能會讓人感到空間擁擠且不舒適。

所以我們建議，在擺放餐桌和餐椅時，留意餐椅後方走道的寬度，讓寬度保持在 85 公分到 110 公分之間，這樣的活動空間走起來才舒適。也不會產生「坐在隔壁的哥哥吃飯吃超快，要先離座卻被旁邊的妹妹卡住」的窘境。因為餐廳不僅僅是一個人使用的空間，而是多人共用空間。

如果家中空間允許，那麼還可以加上女屋主最想要的中島設計。

中島是台灣近年最流行的室內設計，而且很適合跟餐廳動線結合，因為中島最初就常活躍在歐美家庭的廚房，後來傳到台灣經過在地化，就從廚房中島變成了餐廳中島，兩者的關係相當緊密。

你可以參考下文附上的三種「中島加餐桌椅」格局圖來為自己打造溫馨舒適的餐廳。

第一種，適合中型空間的 T 字型中島設計

以「國泰O2：T 字型中島」為例⼦。擺放起來就像英文字母 T，讓中島靠牆延伸牆面的表情，餐桌緊鄰中島，令人不禁想像「從廚房做好菜，端到中島上，家人又輕鬆坐著，伸手取走中島檯面上好料」的溫馨情景。

要注意，靠牆那面的餐椅，要距離牆面 85 公分到 110 公分，這樣才能感受到動線上的舒適。適合此類佈局的住宅空間相當多，大家不妨在家實際測量看看，自己的餐廳適不適合改造成這樣。

或者，請我們擅長丈量的空間規劃師出手，點此聯繫我們。

第二種，適合大型空間的獨立中島設計

擺放起來跟 T 字型中島設計相當接近，但在中島和餐桌之間開闢了一條新的走道，使得動線從單向變成了回字形的循環動線，在溫馨、舒適的基礎上，更顯大方。

要注意的是，餐桌和中島之間的距離要拉大到 110 公分到 140 公分，這樣才能在餐桌的短邊也擺上餐椅，同時保持舒適的動線。

由於使用的空間比 T 字型中島還要寬敞，在台灣的住宅空間中，使用此類佈局的家庭要比 T 字型中島少一些。

剛好，我們手邊就有一個案場：定潮 6F 餐廳是採用獨立中島設計。

第三種，自成一國的一字型中島設計

以「京城鉅誕：一字型中島設計」為例⼦。在房型，也就是房屋本身的條件允許的情況下，我們推薦你使用放飛自我的一字型中島，跟前兩個中島格局相比，它雖然吃掉許多空間，但在動線舒適感上卻提供完美的回字型。

也許你會疑惑，剛剛介紹的獨立中島設計不也給予我們回字型的動線體驗嗎？但獨立中島設計的回字型動線僅僅在餐桌四周。而一字型中島設計，卻是包含中島和餐桌的回字型動線體驗！

而中島和餐桌的高低有別，因為中島檯面使用的精神是站著料理，因此這個高低差，在空間上能玩出許多面貌，比如兩種不同材質的結合。

而且由於缺少牆壁的限制，彷彿 RAP 不必押韻，以「郡天鑽：餐廳設計 + 石材餐桌」為例⼦，一字型中島設計可以更加不拘泥形式，不論酒水吧檯、輕食區、小型收納區等型態，它都可以勝任，展現寶可夢中「百變怪」的精神。

而在歐美家庭，許多 House 的餐廳其實跟客廳一樣大，因為它們相當重視家人在餐廳同樂的體驗：有人在調酒、有人在切水果、做菜，當然也有人無所事事，負責當吉祥物在餐桌上滑手機。

家人間不時響起的談話聲，則充斥在整個餐廳空間。

也許，這會是餐廳未來的趨勢。不過在目前，適合使用一字型中島設計的住宅空間並不多，但偷偷口袋筆記起來，是可以的哦！

因此，在規劃餐廳時，請記得考慮流暢的動線，讓你的家庭餐廳再加一百分。

（郡天鑽：餐廳設計 + 石材餐桌）

額外的 Mini Bar 設計，值得你考慮

除了餐桌椅之外，還有許多其他的家具也可以讓餐廳更加溫馨舒適。以「26 年復興路大樓」為例⼦，加入近年很流行的 Mini Bar 矮櫃，讓家人或朋友在用餐前可以有壺茶可以招待、休息聊天。

或者深夜感覺來了，主人翁可以調一杯酒，感受精神的變化。

然而 Mini Bar 需要周邊環境的配合，不然它只會是一個矮櫃，而不是 Mini Bar。當矮櫃結合周邊環境，比如存放酒類、咖啡類的收納區；高腳杯、馬克杯等器皿的收納區；調酒棒、咖啡機等，以及各種你想得到的方便調製酒水和沖泡咖啡或茶類的用品。

那麼這個矮櫃就會化身成調製種種飲品的工作平台，也就是 Mini Bar。所以，打造下午咖啡廳或晚上酒吧的秘密就在於建立流程，讓沖泡的流程變得流暢舒適，而且不用跑東跑西去準備，那麼你就掌握了 Mini Bar 的秘密。

考慮細節，並以此創造出更加舒適的餐廳氛圍。有些地方實在不知道怎麼改造時，歡迎找我們擅長關注細節的室內設計師聊聊，點此聯繫我們！

（26 年復興路大樓：開放式餐廳 + 吧檯區）

通過裝飾增添餐廳的個人特色

家具材質

在餐廳使用什麼材質會更顯溫馨舒適呢？答案是木質調，但餐桌使用木頭時，會因為毛細孔大，容易吸水氣髒污而不好維護，儘管上漆可以解決這個問題，但也可能使木頭失去原有的毛細孔魅力（是的，人的眼睛可以感受到木頭的質地）。

因此更盛行使用的材料是陶板和石材，兩者的保潔性都相當強大，差別在於石材價格更為昂貴。

我們認為一個餐廳的舒適度，也跟它好不好維護呈正相關，因此選用陶板和石材對於得到一個舒適的餐廳會是更有幫助的，但在溫馨度上就遜於木材。以「天睦：木紋面餐桌」為例⼦，假如有優異的木紋陶板，那麼它應該會是溫馨餐廳設計的最佳良伴。

（天睦：木紋面餐桌）

裝飾品

裝飾品也是營造溫馨餐廳的重要因素。以「白玉岸：餐廳設計」為例⼦，我們會建議在餐廳擺上季節性的植栽、香薰、蠟燭或香皂，透過偏冷色調的綠葉平衡暖色與香味的刺激，來令氛圍趨於舒適。

此外，假如餐廳有設計陳列櫃或開放式層板，那麼也可以展示收藏的瓷器、美酒或雕塑。畫作與照片則是牆面的好夥伴。這些都可以根據個人的喜好來分配，當空間充滿自己喜愛的物品，待在其中也會令自己額外放鬆。

（白玉岸：餐廳設計）

讓餐廳不只溫馨舒適，還可以多功能使用

我們也可以讓餐廳的用途不只是餐廳，賦予它多功能的特性，不讓餐桌白白佔去許多空間。以「美術帝國：餐廳 + 微微入鏡的畫作」為例⼦，除了三餐會使用到餐桌，我們也可以把餐桌當成工作的區域，在上頭擺一個筆電，它便成為工作桌；下午端一杯咖啡到餐桌享用，一面滑手機、看雜誌，它便成為下午茶咖啡廳。

餐桌的大小，令每個到餐桌的家人都有自己的角落。所以，營造一個舒適溫馨的餐廳，讓家中的成員都喜歡上這個空間，從而經常到訪，也是有效率使用空間的方法。

在某種程度上，餐廳的多功能可以取代書房。因為餐廳的餐桌高度相當合宜，適合用來從事各種需要桌子的活動。唯一的缺點是，隨時會有人出現打擾你，但缺點也是優點：你總是可以在餐廳遇到你的家人，並且舒適的互動。

當書房被餐廳取代，也可以節省做書房的空間，順勢拿來放大餐廳，營造一個完整舒適的多功能用餐環境。

（美術帝國：餐廳 + 微微入鏡的畫作）

懶人包：溫馨舒適的餐廳有公式

結語

然而我們所探討的溫馨舒適的餐廳設計，最終還是要從普羅大眾聚焦到自己身上。我們可以大膽的說，要營造出溫馨舒適的餐廳，不外乎就是要先找到你最喜歡的室內風格，不論是米色溫馨、奢華大氣、現代時尚，當你找到，那麼你也就找到自己的溫馨舒適感了。

因為當你身處那片空間，你會感到無比的舒適與放鬆。畢竟，為自己打造專屬的空間，本身就是一件令自己備感溫馨的事。

延伸閱讀>>豪宅主臥室 久待也不厭倦的完美放鬆空間設計-藝⽡室內設計



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