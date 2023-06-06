每一張名片的背後，都有一首職場的歌

離開職場過了一段不算短的時間，最近與前同事有幾場小聚會，席間聽著大家傾吐工作上的苦水，有時搥胸、有時頓足、時而激昂、時而憤慨。上班族的人生免不了需要發洩抱怨，然後，無奈的轉頭繼續為五斗米折腰。當下我會想著「這麼痛苦怎麼不換個環境呢？」或許，我就是這臭脾氣的毛病，所以任性而為之下，才有了超過12生肖的名片。

職場就是江湖

某天閒閒的午後，趁著打掃室內環境，順勢整理角落那一疊堆積已久的陳年雜物，本來想會不會找到遺落的鈔票，結果居然看到某年某月某一天的工作日誌，上面寫著一句話：「說出來，舒服暢快；接下來，無路可退！」哈哈哈，想起來那一回的抱怨咖啡，我對職場前輩口吐心中的不滿，臨時接個客戶的電話後回座，看見他寫下的文字，但，後來我還是選擇做自己。

名片故事

繼續打開另一個塵封的紙箱，一盒盒工作以來交換的名片，這些年來搭乘轉換的各路公車著實可觀。如果說每份工作都是一段戀情，那不老男神曾經這麼說：不是每個戀曲都有美好回憶，當然我也不是位好的員工啦。

每張名片都記錄著不同的故事，不論成交與否，謝謝你和妳，祝福大家一切安好無恙。看著一張張名片想起過往的故事，一張紙、一則夢、一份工、一段情、一個職、一回念、一片差、一首曲 ... 衷心滿懷感恩銘謝大家，謝謝曾在我不知何去何從時指點的貴人，感謝看的起我願意釋出機會的老闆，銘記伸出援手收留給予一席位置的朋友。

進退分寸

翻著名片回味往事的片段，很精彩。江湖在走，挨刀會有；現在朋友，轉身揮袖；世事多變，隨人方便；登台表演，盡興而安。

朋友說：想把自己的格局做大，卻不斷邊緣化。

他媽說：這年頭工作不好找，改自己脾氣就好。

兄弟說：職場如戲，你不弄死他就是他弄死你。

主管說：問題在態度，這樣才不會被老闆讓渡。

明搶業績、張冠李戴、陽奉陰違，許多似是而非在眼前上演著。業績月月歸零的緊張，有時候主管間彼此也在勾心鬥角，難怪會上行下效；免不了發生闢室協商密談喬事，談不攏而甩門離去的場景，從事業務的工作就是充滿了神奇趣味。

有時你只赢了一時，轉身却輸了全盤，對人對事多一點真誠，少一點手段！千萬要記取「心存善念，就是赢家」 的真諦，畢竟未來的路還很長。

歡送宴

通常告別一家公司，我會主動邀約工作期間合作過的夥伴大吃一頓，畢竟共事的時間不論長短都是緣份，職場人生總有上車下車、來來去去的時候，期待日後南風吹起再聚首吧！

最後一星期的《飯局週》，出清前夕的歡樂聚會，談笑風生間，總是有幾個會被大家提起笑話的人與事，然後，我們保持聯絡一路順風 …

#職男茶葉蛋

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