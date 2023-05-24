活潑亮麗充滿時尚感！歐都納第一件零抛棄全循環衣正式登場

適逢4月22日世界地球日53周年，歐都納於4月18日（二）假台中市萊特薇庭飯店宴會廳舉辦【衣起淨零‧時尚循環】全台首發記者會，搶先在上市前發表：歐都納耗時兩年與國內上中下游供應鏈廠商攜手合作完成「全台首創零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」全循環衣，正式登場。

快時尚的來臨，流行元素不斷變更之下，家裡衣櫃的衣服滿倉，但服飾還在持續不斷的生產，如此下來，已對環境造成一定的侵害。根據BBC報導，全球每年製造的紡織廢棄物約9200萬噸，其中僅有12%可被回收再利用；舊衣回收僅有1%能回收再製成新衣，大多數以廢棄、焚化處理，對環境再次造成汙染，如何創造衣物的再生循環，是根本解決環境污染的當務之急。

全台首創零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系

「為真正落實紡織業搖籃到搖籃的綠色循環，需要串起紡織產業鏈，才有機會成功。」歐都納推動「歐淨行動-衣起淨零」計畫，從產業與商業模式中發現問題根源，思考全面淨零，為地球環境貢獻一份力量。

歐都納於今18日（二）舉辦「衣起淨零 時尚循環啟動」記者會，邀請行政院環保署環境督察總隊長李健育、台中市環保局主秘江明山、南亞塑膠執行副總施宗岳、大豐環保科技董事長林盟洲、財團法人紡織產業綜合研究所長李貴琪，以及財團法人中華民國紡織業拓展會等人共同出席，為耗時多年磨合與討論，最終完成的「全台首創零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」揭開序幕，透過國內上中下游供應鏈廠商攜手合作，推動衣物的可持續循環，讓衣物再次重生打造綠色循環。

衣服的回收再利用

為完成一件衣服的回收，需要大量的人力才能完成，不同材質的鈕扣、裝飾品、拉鍊…都要一一拆除，又因製作的布料不同成分，無法完全的回收，造成巨大的垃圾囤積。

歐都納「全台首創零拋棄MIT戶外紡織品生態圈示範循環體系」的全循環衣，就是思考到這些問題，研發出單一材質，不須經分類，整件衣服回收，全部都可循環再製。

隨著斷捨離以及極簡生活的趨勢，家中堆積成山的舊衣，成了首要處理的項目。大豐環保以回收起家，近20個據點遍佈全國各地，每月舊衣回收量約8000公斤，一年下來可以收到100噸的舊衣量。除了持續增設更多回收據點，讓民眾可以更便利的回收以外，更成立環保回收平台zero zero。

無論是親自到回收站、或是在家透過電話、App輕鬆預約，提供更多元的回收渠道與服務，讓回收不再是一件麻煩事。透過衣起淨零的計畫從製造端落實綠色設計，同時搭配回收教育知識以及舊衣回收的通路，最後再串起後端再生處理，共同創造創新紡織品生態系循環圈。

一件可回收／循環／再次利用 賦予新生的循環衣

記者會當日邀請亞洲大學時尚設計系產學合作舉行的廢材變身時尚創意走秀，展示與紡拓會合作使用碎布、鈕釦、拉鍊等元素打造的歐愛循環概念服飾，展現衣服生生不息的循環意念。歐都納 程鯤董事長更親自穿著歐愛循環概念服走秀，象徵歐都納長年愛護環境的心，創造讓消費者安心、安全、環保、舒適戶外生活的企業使命。

歐都納第一件可全回收／循環／再利用的【ALL LOVE歐愛循環衣】，結合上游紡織紗線原料大廠南亞塑膠，將80%回收寶特瓶及20%單一聚酯纖維材質二手衣、餘布回收再製成Saya.Rscuw織物回收絲。

循環衣最大特色為織標、布標、拉鏈、鈕扣、車縫線以及印刷油墨，全部整合為單一材質，不須經過分檢、分類，整件衣服可回收循環再製。經由德國萊茵產品碳足跡公證，從源頭紗線減碳量最大可達72%，與一般的聚酯纖維T恤相較，一件循環衣相當於減少7.6棵樹1天的CO2吸碳量，也通過BUREAU VERITAS 必維國際檢驗集團100%環保材質檢測、SGS抗起球認證、SGS UP50防曬檢驗，即日起同步於全門市上市。

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歐都納創立48年以來，持續致力於環境保護及公益行動，目前超過90%的供應商都獲得了Bluesign和OEKO-Tex等綠色環保標誌，並在2014年成為全台第一家通過國內和國際防水機能服裝碳足跡盤查的品牌，更持續在減碳的議題上付諸行動，目標在2031年成為亞洲最環保的戶外品牌。

此次推動的衣起淨零計畫，透過全產業鏈的合作推動紡織綠色循環，其用心及付出，令人欽佩，喜歡戶外活動的您，感受得到每一塊藍天綠地的不易，就邀請您一起用行動支持戶外新時尚，為地球保護盡一份心力。