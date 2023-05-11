不褪色的傳統行業 打鑰匙、開配鎖

記憶中我擁有的第一把鑰匙小小的，用來鎖住日記本裡的秘密，當時的鎖頭只防君子不能防小人，偶爾偷開姊姊的日記看一下她都寫些什麼，被發現後彼此為這個不光明磊落的事拌嘴，然後各自在日記裡寫下抱怨的心情，再留下一句「千萬不要相信他」的天真言語。

當升上了國中、高中之後，很幸運的是媽媽是位稱職的家庭主婦，回家都有熱騰騰的飯菜可以享用，不像從小就是鑰匙兒童的同學們，自己打開門後拿起桌上放的紙鈔自己買晚餐解決，好一點的話會留一張交代行蹤的紙條。那時候我不懂幸福的滋味，還會羨慕他們三餐老是在外，有吃不完的外食，殊不知媽媽的味道才是世界上最美妙的味道！

等到離鄉前去外地念大學時，從房東手上拿到一把承租處的鑰匙，開始享受放風的日子。初始回到狹小空間的單人雅房，那股孤伶伶、冷淒淒的感受，免不了會在看似熱鬧喧嘩的青春中莫名升起，直到慢慢習慣隻身在外的北漂生活，才開始真正意識成人之路的現實。

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時光似賊般悄悄無息的來去，進入職場有機會保管公司大門的鑰匙，為了避免同事進不了門，有段時間我總是第一個到公司開門，直到改裝保全的電子鎖才卸下開門的任務。不過身上依舊隨身帶著一大串鑰匙，分別是老家、辦公桌、機車、租屋處的鑰匙，沉甸甸的，若是一個不小心遺失了，就只好找鎖匠幫忙。

前不久因為親友發生一場意外車禍，為了方便上門關心，特定去鎖行打了幾副鑰匙，居然意外發現它的生意比我想像中的好。

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這年頭傳統鎖行的生意不減，除了老舊社區公寓的住戶仍然有打鑰匙需求，還有集合式大樓住宅的電梯感應扣，大門換裝先進的密碼電子鎖，鐵門或汽機車防盜器的拷貝，以及始終維持不墜的開鎖與配鎖服務。原來當科技不斷發展，傳統打鑰匙的商家不僅與時俱進，還產生對應的商機，並非我以為的夕陽產業。正在職場工作的我們，豈可不戒慎恐懼呢！

AI 產業的發展日新月異，許多 〈時代的眼淚！即將消失的行業珠心算老師〉 開始未雨綢繆，人工智慧將取代「勞力」和「勞心」型態的工作，傳統產業不得不往轉型之路前進，譬如〈印刷業跨足女性保養 微電流與面膜的創新〉。然而這一切仍充滿變數，這個世代唯有「變」才是持續生存的真理。

#職男茶葉蛋

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