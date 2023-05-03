追尋自己夢想！夢中的《橄欖樹》在遠方流浪

從鹽分地帶破滅的青春戀曲，明月展開天註定的硬頸人生，一家人轉向高雄都會謀生，在這座陌生的城市晨昏打拼，為家計辛勞付出但求溫飽。蔡素芬暨《鹽田兒女》之後推出的二部曲《橄欖樹》，場景轉換到女兒祥浩北上淡水小鎮，就讀大學迎接一個嶄新的開始，而她未知身世之謎也逐漸揭曉。

滑落的《鹽田兒女》淚水，帶著淡淡的海腥味，樸實中帶有畫面的文字，捕捉細膩的情感描繪，於1993年獲得聯合報長篇小說獎，1994年經聯經出版社發行，受到讀者歡迎後1998年推出三部曲之二《橄欖樹》，延續的原有的背景人物，第二代女兒祥浩在淡江校園的生活、戀情、打工、社團，成為故事闡述的主題。同樣在台北工作的哥哥祥春，則是就近關照妹妹的親人。

在《橄欖樹》發行四分之一世紀後閱讀，許多時空背景的畫面都會浮上腦海。作為台灣第一條鐵路支線的淡水線，於1988年停止營運，不少曾經搭乘通勤的民眾與鐵道迷朋友，不約而同前來送行致意；雖然那時我還是南部小孩，但日後的戲劇與影視作品，都有類似情節或橋段的懷念，不僅是對逝去年代的勉懷，也是遙望曾經生活的痕跡。

故事描述70年代中期的大學生活，未曾進入淡江校園的我，隨著大一新鮮人祥浩走入時光長廊，去感受她的淡水印象，同時對照我自己90年代的大學記憶。時空環境的差異，生活面貌自然不同，但舉凡大學生接觸的社團、宿舍、翹課、舞會、出遊的自在寫意，仍有相似的心情讓回憶鮮活。當我尚未北上就學前，1989年晨星出版社發行《大學之愛》的小說，由張曼娟、侯文詠等多人合著，那是我對大學生活初始的嚮往。

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祥浩踏入校園的第一天，就與往學生生活有截然不同的體會。遺傳媽媽姣好的面貌，青春健美的體態，她大學多彩的日子可以想見。在宿舍室友兼外夕學姊的帶領下，認識周遭環境、結識新的人際圈、夜探男生宿舍暢聊至白晝；即便時代不同，這個章節與今日時下大學生的情景相去不遠。

身為淡江大學中文系畢業的蔡素芬，對於校園景致的著墨應當十分寫實（因為我沒去過），對於她曾經走過的民歌時代，自然也寫入故事情節。台灣的校園民歌風潮因為國際政治現實情勢進入轉淚點，1976年在淡江大學的西洋民歌演唱會上，李雙澤在台上拋掉可樂瓶，拿起吉他開始唱起了自己的歌，揭開民歌運動的序幕，這一事件被稱為「可口可樂事件」之稱。

小說情節也循著這樣的脈絡發展，祥浩為了減輕家裡負擔兼家教打工，因緣際會下得到民歌比賽的冠軍（這副好歌喉遺傳自生父，在前部作品《鹽田兒女》有提到），之後也順利爭取到民歌餐廳演唱的檔期。但看似順遂的打工，隨著人心不古而有意外發展，也有身事真相的後續揭曉，

台灣在1980~1990年代是民歌餐廳鼎盛時期（如木船、吉普賽），不少歌星也出身於民歌餐廳。小說內容輔以當下的台灣社會發展，也是這本小說值得推薦之處。而書名《橄欖樹》的命名也與此相關，為了追尋自己的夢想，於是書中人物都走進了一個夢。

海風鹹鹹陽光烈烈的鹹土地，接觸蔡素芬創作的小說，翻閱文字一氣呵成讀來順心，遣詞用字描繪景象和人物心情的手法，韻味十足豐富生動。秋來冬去、春花落盡、夏日初臨，隨著情節呼應發展，我在時光迴廊遊走，她的筆下人生疊印我走過的足跡，彷彿看見當年我夢中的橄欖樹，在遠方呼喚。

齊豫首張國語專輯《橄欖樹》於1979年發行，專輯中的歌曲「橄欖樹」由作家三毛作詞，是齊豫的成名作。

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