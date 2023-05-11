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兒童繪本《未來是這樣嗎？不一定喔！》 引導孩子思考做選擇

2023-05-11 10:00
 / 射手媽咪婷婷

猶記得以前曾經有預言某某年將會是世界末日，當時搞得人心惶惶，結果時間到了什麼事也沒有發生，爾後新聞報導也時常會引用某某神童或命理老師對未來的預言，漸漸地大家對這樣的推測感到麻木，畢竟未來的事情誰也說不準，即便真的預言成真，我們現在有能力扭轉未來嗎？

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《未來是這樣嗎？不一定喔！》這本繪本講述的是關於未來的想像，也提到大人時常會說現在不怎麼樣的話以後就會如何，這種威嚇恐懼的言詞會在當下令人感到害怕。

但我們會發現未來並非只有一種可能，很多時候只是我們受限於框架，例如大人總會跟孩子說你現在不認真讀書，以後就會沒出息，但難道人生只有讀書這一個選項嗎？有出息的定義又是誰說了算呢？沒出息難道就沒有存在的價值了嗎？

百度推出無人駕駛計程車，透過百度開發的「蘿蔔快跑」App，即可呼叫車輛。邱莉燕攝
百度推出無人駕駛計程車，透過百度開發的「蘿蔔快跑」App，即可呼叫車輛。邱莉燕攝
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在許多年以前，我們可曾想過汽車可以在無人駕駛的情況下行駛，更沒人想過AI竟然以超乎想像的速度進入我們的生活，未來雖然可能因為氣候變遷、環境污染、人口爆炸而產生許多問題，但也會有更多解決種種難題的新科技出現，所以未來的發展是很多面向的。

而書中也用相當逗趣的方式去呈現孩子天馬行空的想像力，光是對於雞蛋的眾多形容就讓共讀的我與孩子笑到樂不可支，直到關上書本後都還繼續玩著對許多物品無限延伸的想像，真的非常有趣！

身為父母，我們應該傳遞給孩子的是對事物的思考能力，而非告訴他們既定的結果，因為時常我們講述的結果並沒有發生，這也會影響到孩子對父母的信任與判斷能力，不如試著引導他們自行去思考做選擇並承擔結果，最重要的是好好體會當下的感受別過度杞人憂天。

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射手媽咪婷婷
全職媽咪/新性感雜誌共同創辦人/「射手媽咪婷婷的書房及人生相談室」主理人 歡迎來信邀稿📧 ting691123@gmail.com
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