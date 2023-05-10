《給總是因為那句話而受傷的你》經營讓彼此都自在的人際關係

你都進公司多久了？怎麼會連這種事都不知道？

今天怎麼穿得這麼漂亮？真是太陽打從西邊出來了！

妳老公怎麼會這麼瘦？是不是妳都故意不給他吃東西？

倘若別人對你講了以上三句話，你會有心裡受傷的感覺嗎？無論這些話是從我們自己口中不經意吐露，或是在無預警之下聽到這些話語，即便可能有開玩笑的成分存在，但卻可能令人感受到更多的指責與嘲諷，於是就因為言語表達的關係而產生了人際關係上的裂縫。

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再怎麼樂觀開朗的人，都可能會被他人的一句話給刺傷，原因在於每一個人都是以自己的標準在思考與表達，所以很難拿捏與他人相處的份際，必須具備高度的同理心才能在話語說出口之前先考慮他人的心情感受。

許多人都誤解所謂的「同理心」是換位思考，其實作者在書中告訴我們是應當理解彼此的不同，並且尊重及體諒對方的情緒，如此一來才能使對方敞開心胸而達到溝通的目的。我們不必然要能完全體會對方的立場，但要有接納與包容的能力，而非先指責對方的情緒沒有存在的必要。

作者也告訴我們當遇到令我們不舒服的對待時，發揮惻隱之心也能使我們的怒氣減緩，就好比我們去餐廳吃飯遇到服務生態度不佳時，我們可以試著去揣測對方可能過於忙碌而導致服務品質下降，如此一來便能使我們的心情舒坦許多。

在這本書中提到一個很重要的想法是我們要清楚說出自己的期待而非想法。具體來說就是我們不要去對某一件事情發表評論或是負面表述，例如我們希望孩子可以把散落一地的玩具收好的時候，我們可以把「不要亂丟玩具」改成「如果你能把玩具收整齊的話就太好了。」

理由在於當人聽到命令句的時候會下意識想反抗，但若是面對他人的請求時反而會產生想接受的心情。而我也馬上使用這樣的語言表達來實測孩子的反應，果不其然當我說出心中的期望與請求時，孩子以不到一秒的速度立刻把事情做好，可見正向積極的話語能使事情更加順利，而非指責與抱怨。

書中也分享了許多在職場上可能面臨的人際問題，有愛說閒話的同事、自以為是或易怒的主管、愛找碴或像瘋子的上司⋯⋯等，作者提供了許多很實用且因人而異的對應方式，並且表明不要強求跟同事當朋友，只要在工作上維持良好的合作關係即可。

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選擇性地接受他人的評價，這樣他人才不能任意擺佈自己。

人之所以容易被他人的言語刺傷，無非就是把他人的評價全盤接收，以我自己為例，我向來把他人對自己的稱讚與批評都看得很淡，高興與難過幾乎只在當下，有益成長的批評可以藉此反思，但絕不因此自我貶抑，只要想成這是一個令自己成長學習的機會，就不至於令自己感到委屈而糾結。

這本書的內容非常全面，不只教我們如何面對那些傷人的話語，也讓我們知道該如何用語言、表情、姿勢去安慰受到傷害而向我們尋求協助的朋友，尤其推薦有職場人際困擾的朋友們閱讀，或許可以試著依照書中的方式去實際展開交流對話，說不定能改變我們看待事情的角度。