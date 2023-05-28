媽媽的全勤獎 珍惜能參加孩子活動時間！

年底年初時有一陣子我常請假，今天是姐姐學校的校外教學、下星期是妹妹的親職日，不久後有個聖誕報佳音，然後還有一年一次的園遊會……。

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那一天我不好意思地遞上假單，和職務代理人說了聲抱歉：「最近小朋友的活動好多，真是不好意思，活動一結束我就馬上回來。」一來深怕影響工作，再者也是年假所剩無幾，每回請假媽媽總是珍惜地算好時間小心使用。

好在同事挺能理解，直安慰我沒有關係，卻也好奇地問道：「我們小時候家長可以參加這些活動嗎？」

其實我不記得小時候有沒有這些活動了？我不知道學校到底有沒有辦過傳說中的母姊會？更沒有印象曾經有家長跟著一起參加校外教學；小學時唯一的一次運動會隱約還有印象，是因為幼時的相簿裡還留有一張清楚照下全校小朋友一起跳大會舞的相片。

或許就是因為自己沒特別的印象，所以我格外珍惜老天爺給我的「重新體驗」的機會，即使孩子們長大不記得了也沒關係，媽媽替他們留下了很多很多的相片，絕對不愁以後沒東西回憶。

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前兩天妹妹幼兒園最後一次的親職日結束了，回到家仔細想想才驚覺：從姐姐到妹妹，整整五年下來每一次的親職日、園遊會，媽媽我竟然全部出席了。

全勤耶！不知不覺我竟然全勤了呢！

想當年在我們那個年代上學全勤代表著一種榮譽--雖然我好像也從來沒拿過全勤獎；但如今時代不同了，學校家長間有著共同默契，如果孩子不舒服就在家休息，全勤獎倒不是一種殊榮了。沒想到在這樣的時代下，媽媽我竟然意外得到了這種「幼兒園活動全勤獎」（並沒有這種獎🤣～），這對某些人來說或許沒什麼，但對工作忙碌的職業婦女來說似乎也不容易呢！

每回寫這類事情時，絕對會有網友問：「那爸爸呢？為什麼爸爸不用參加？」

事實上要不是因為這兩年疫情關係三不五時就停班停課，先生幾乎把特休用光光了，過去每一次的活動他也都是有參加的阿。

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不久前剛好看到親子群組裡有媽媽在討論孩子的校外教學要不要參加？我看了是感觸良多。其實不管參不參加都是每個家庭自己的選擇，完全沒有對錯。只是對我而言能參加小孩學校的活動是千載難逢的好機會，除了可以看到小孩在學校的樣子外，還可以趁機認識孩子的同學，看看把老師的話奉為聖旨的可愛小朋友，有機會時還能跟老師套套話，看小孩在學校和在家裡的反差到底有多大～～🤣🤣

「對不起，我實在不想錯過小孩學校的活動，只好請假了……。」假單遞出去時我頗為抱歉的解釋。

「沒關係，好好珍惜能參加的時間，因為孩子一下子就長大了！」同事拍拍我的肩。

還好，我遇到了好同事；還好，即使工作很忙碌，還是能努力參加到每一次的活動。這是屬於媽媽的全勤獎，我很開心我拿到了，下一次是小學的，咱們繼續努力！