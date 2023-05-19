開心讀書、上網！父母做好三件事，幫孩子提升「紙本X數位」雙閱讀素養

「下個禮拜要月考了，你還在給我看Youtube、玩遊戲？」

「圖書館借了一堆書，你看了幾本？不好好增進閱讀能力，以後怎麼辦？」

這樣的場景，相信各位爸爸媽媽一定不陌生。

在你的心底，有一道根深蒂固的價值判斷：紙本閱讀，比起數位閱讀重要。

當然啊，紙本閱讀可訓練邏輯力、推斷力、文字力、寫作力！拿著書的小孩，看起來就是比拿著手機的小孩看來有氣質！

更多你擔心的確沒說出口的，是網路世界太可怕了，你怎麼知道孩子滑著滑著，網頁會不會跑到十八禁、電玩遊戲、或是錯誤扭曲的資訊頁面去？但是，有沒有可能，數位閱讀在經過設計和引導下，也可以訓練邏輯力、推斷力、文字力、寫作力？而且更多了數位力、聯想力？

太難了啦！要培養單一閱讀能力就不容易，何況是「紙本X數位」的雙閱讀素養？

《教出雙閱讀素養》作者告訴你，根據多年來的科學實證研究，和教學現場教師實際演練，「紙本X數位」的雙閱讀素養推動，是有可能的！

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▋「紙本X數位」的雙閱讀素養 父母做好三件事

走出教室外，要幫孩子提升「紙本X數位」的雙閱讀素養，身為父母你可以這樣做：

1.「紙本X數位」雙閱讀素養心法：擺脫無差別的閱讀，有獨立思辨能力

每天我們接收的紙本和數位內容，數量都遠遠超過以往。可怕的是，臉書、抖音、Youtube等各個網站會根據演算法，不斷推播固定的訊息給我們，久而久之，我們只會活在同溫層內，成為看不到不同立場的新文盲。

無論是紙本或是數位閱讀，我們可以先幫孩子建立正確心態，擺脫無差別的閱讀。每當有訊息送到我們眼前時，先問自己：

「這個訊息，跟我之前知道的，有哪裡不一樣？」

「寫這個訊息的人，想要影響我什麼？」

當孩子可以思考，不論他拿到的是紙本或是數位，都能擁有獨立思辨的本能，透過閱讀得到力量。

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2.「紙本X數位」雙閱讀素養做法：有目的性的閱讀，以輸出為導向的輸入

大多數的孩子都會「讀」，讀完後問他「你懂了嗎？」孩子們也幾乎都會點點頭或搖搖頭，但卻無法回答出深刻的觀點，或進一步的討論。這樣的「讀」是盲讀，無法在孩子心中留下深刻印象，或進一步可以運用的聯想。

我們可以做的，就是讓孩子在閱讀前，為他建立有目的、有任務的閱讀，讀完後要伴隨著不同形式的發表。例如，孩子讀三國歷史，大多數人都描述蜀漢江山落入他人之手，是因為劉禪是「扶不起的阿斗」，真的是這樣嗎？他會不會其實是個賢君？

請孩子用思辨角度來展開紙本閱讀，再透過數位工具輔助查找相關文章，透過補充教材去做判斷。

最後，再以「我認為劉禪是…如果是我，我會這樣做…」發表自己的看法。因為有了明確的目的性，孩子閱讀時更能專注抓到重點；因為必須輸出，所以孩子閱讀時更會用心查找不同觀點，建立獨特的觀點。

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3.「紙本X數位」雙閱讀素養策略：跨文本做整理，鍛鍊思考力

根據實證研究，孩子知識背景不足時，如果只讀單篇文本，理解上會相當困難。但同樣是背景知識不足，孩子一次閱讀同樣主題的兩篇文本，也許一篇是紙本閱讀、一篇是Google文章或影片，孩子更可能將第一篇文章當作「背景知識」，在閱讀第二篇時更有信心，可以主動投入閱讀。

「紙本X數位」雙閱讀素養，和傳統紙本素養最大不同處，就是沒有固定的學習材料，孩子可以在不固定的文本材料間遊走。我們可以設定一個主題，請孩子在紙本和數位載具中各找一個文本，來評估、判斷素材的內容，並且跨文本做整理，進行廣泛的整合，鍛鍊思考力。

例如，兩篇文章有什麼新的觀點？新的關鍵字？哪些不同的立場？哪些和你原本想的不一樣？

透過跨文本做整理，鍛鍊思考力，面對多元資訊，孩子更可以懂得判斷歸納。

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與其當畏懼孩子接觸數位AI工具的爸媽，你更好的選擇是，培養孩子「紙本X數位」雙閱讀素養的能力，幫助孩子懂得自主學習，成為會思考、勇於表達想法的優讀者！

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【教出雙閱讀素養：紙本X數位，培養Super優讀者】親子天下出版，2023

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