《就算社畜，也要當不吃虧的那一個》事先預防並保護自己的權益

父母總是會會叮嚀孩子要好好讀書，以後才能找到好工作賺大錢，但當孩子逐漸長大也踏進了職場，卻會發現事情並不如想像中簡單。

我曾經在大學剛畢業的時候面試多間企業，也見識過面試官藉著面試的機會來抒發對年輕人的不滿與嘲諷，好不容易進到擁有相對健全體制規模的公司之後，又發現資深員工總是展現老油條的姿態在背後欺負新人，轉職之後又發現其他的工作環境及條件只是更加險峻，不僅沒有海闊天空的感受，反而像是從第十八層地獄掉到第十九層地獄般可怖。

也因為雇主總是抱著施捨恩惠的心態在看待員工，所以員工的心情感受及身體狀況始終被視為是可以被完全忽視的，過去我們總是開玩笑地說除非在公司裡面昏倒才可能會被當成一回事吧！看著電視上那些人力資源專家總是說無論再怎麼難熬都至少要做滿一年才算是勉強算數的資歷，於是當我們遇到不合理的職場對待時也會要求自己忍耐撐下去，也擔心被周遭的人認為自己抗壓性太低禁不起考驗，就這樣久而久之身心狀況出現了問題，只因為我們太想證明自己不是被惡勢力擊垮的弱者。

職場霸凌及壓迫不見得都是顯性的，我自己遇過的狀況是只要有人離職，我就一定會被調動職務內容，也就是俗稱的「救火隊」，我不僅要負責原先已接下的工作，還要去支援並學習另一項工作，完全沒有任何緩衝期，也被打亂了原本的工作進度與節奏，但換來的卻是主管冷冷地說他會幫我減少部分工作，彷彿這已經是一種貼心的表現，卻完全沒有考慮到早已接下的工作都需要半年一年以上持續追蹤處理的狀態。

總覺得自己就像是一頭待宰的羔羊任人擺佈，即便公司有合法給予加班費，我始終覺得自己是被剝削的對象，無論再怎麼告訴自己要保持樂觀開朗，最終都無法阻止身體發出抗議的嚴重警訊。

離開工作多年的職場後，曾經有一間公司破格以高於職務一萬多元的薪資聘用我，結果我上班第一天就被年齡相仿的主管嗆聲說搞不懂公司為什麼要給我這個職銜及薪水，接著便開始以龐大的工作量試圖想要擊垮我，並且聯合另一位同事密謀想要把我趕出公司，她們表面上會假裝和善，但我從她們拙劣的演技中早已看出不歡迎我的尷尬笑容，就這樣在三個月試用期屆滿之前，主管用很遺憾地語氣告訴我表現不符合公司標準，當下雖感羞辱但也著實鬆了一口氣。

在我過往十多年的職涯生活中，雖然我都在普遍大眾認為優質的工作環境，但在其中卻潛藏著諸多歧視與偏見等職場霸凌，當我看見他人被欺負，我總是挺身而出，當自己受害的時候不展現弱者的怯懦而使加害者感到挫敗，但現實是殘酷的，當自己的身心狀態已無法自我控制，或對方在公司的職權明顯可以對我的存留操生殺大權，再怎麼擁有堅毅的性格都只能敗下陣來。

《就算社畜，也要當不吃虧的那一個》這本書的作者是社會福利工作者，也是協助勞工在職場上遇到困難時諮詢的勞務士，在書中揭示了許多勞工在企業上所面臨的困境與煩惱，也提供了許多法律實務上的解決辦法。

雖然許多人都會說為了賺錢只要忍氣吞聲學習轉念就可以撐下去，但卻輕忽了職場霸凌對一個人身心殘害的破壞力，當跟周圍的親朋好友提出想要離職的念頭時，多半第一時間會被多數人給阻擋否決，卻鮮少人會問當事人工作的心情如何，其實工作情緒良好能帶動工作上的表現，也能體現在身體健康上，反之則是惡性循環。

雖然我們都知道勞工處於相對弱勢，要與雇主展開對抗猶如小蝦米面對大鯨魚，但我們千萬別對想要捍衛自己權益的人說出風涼話，倘若我們也默不作聲允許職場上不合理的現象持續發生，我們便有可能是下一個受害者，屆時也可能面臨求助無門的狀況，唯有多了解該如何事先預防並保護自己的權益才能以備不時之需。