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《你不能選擇出身，但能活出想要的人生》成為那個取悅自己的人

2023-05-04 09:40
 / 射手媽咪婷婷

美國的醫學博士湯瑪士・波依斯曾經把小孩用花名分成兩類，一種是脆弱的蘭花，另一種則是生命力強韌的蒲公英，而本書的作者Selena正是完美詮釋了適應力絕佳的蒲公英特質，即便身處險惡的環境都能想盡辦法讓自己存活下來，堅決不被命運的困苦與卑微所擺佈。

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倘若你不曾聽過關於Selena的人生故事，在閱讀的時候會有一種在看驚悚小說的錯覺，劇情該有的高潮迭起與引人入勝的文筆一樣也不缺，當回過神來發現這竟是一位女子的真實人生時，你會被她永不服輸的精神所感動，同時也會心疼她為這一切所做的努力實在超過負荷太多。

身處同一個年代，亦同為射手座的我，相較之下就顯得太過隨遇而安，我總以為是自己從小缺乏競爭之心，也為自己看淡得失心而自恃為傲。

Image from Pixabay
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但看了Selena的求學過程之後，我赫然發現原來我一直身處於相對被禮遇的階層，從小學習鋼琴並順利考上音樂班的我，因為成績還不差而直升上完全中學的社會組第一班，我一直以為老師的開明是理所當然的，但看了Selena截然不同的高中生活之後才赫然發現在某些老師的眼裡，「分數」等同於一個學生的尊嚴，也決定了可以被兇殘的老師如何殘忍對待。

Selena在書中寫著：「不要期待被誰懂得。」

聽起來實在有些心酸，卻也是真摯的呼籲。當我們越想要向他人證明自己，失去的可能比我們想像的還要多，也或許你不管如何努力都盼不到你渴望的那個人的一個關愛眼神，不如先給自己一句肯定的話語並且好好擁抱自己的內在小孩。

這不是一本教你如何「成功」的書，而是一本藉由生命經驗教你學會如何自我關照及勇於作出選擇的書，我們不一定要翻轉成為普世價值認定的「人生勝利組」，但我們能選擇成為那個取悅自己的人。

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願我們都能像蒲公英一樣自由自在飛翔，無論風把我們吹向何處，都能展現最輕盈優雅的姿態。

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作者頭像
射手媽咪婷婷
全職媽咪/新性感雜誌共同創辦人/「射手媽咪婷婷的書房及人生相談室」主理人 歡迎來信邀稿📧 ting691123@gmail.com
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