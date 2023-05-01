《虛構自我》為什麼他們會美化自己、誇大表現？你又為什麼會受騙？

還記得以前新聞斗大的標題寫著「踢爆」某某名人真面目的時候，爆炸性的話題總是成為社會大眾茶餘飯後的話題，但曾幾何時，類似的聳動標題已經無法再令我們感到震撼，原因在於我們已經習慣了生活周遭各種誇大及造假的行為，甚至還認為這是再正常不過的一種生存方式。

《虛構自我》這本書的作者為日本的精神科醫師，他特別對於這種美化並誇大自我的現象感到憂心，於是在書中為我們分析了關於「做作型人格」及「自戀型人格」的外在表現特徵與心理層面，希望協助社會大眾能更清楚理解並且防止自己被虛假的包裝給矇騙。

在過去媒體較不發達的時代，我們總是把能上電視的人視為專業的象徵，即便對方口若懸河講著非自己專業的事情時，觀眾仍會不自覺地就相信他們口中吐露的話語，猶記得台灣某位政治人物總是上電視拍廣告講述一些醫藥相關的專業話題，並且被婆婆媽媽奉為圭臬，實則本身並非醫藥相關科系出身，即便被踢爆真實學歷，仍然打著醫藥專業形象行走江湖，甚至讓大家忘了他還有政治人物的公職身份。

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所謂的「做作型人格」也可以稱之為「表演型人格」或「戲劇型人格」，他們擅長誇大表演，也非常擅長稱讚人與表現幽默，所以這種類型的人並不一定人緣不好，反而因為效果（笑果）十足而討人喜歡。相較之下「自戀型人格」就很以自我為中心，而且對他人不具備同理心，總是認為自己很特別且喜歡批評他人來墊高自己，倘若沒有被稱讚就會感到憤怒，總認為別人沒有眼光看見自己的好。

在現實生活中我也確實遇過「自戀型人格」的人，他們總是很有特權階級思想，時常以一種高高在上的姿態在評論他人，即便是稱讚他的人也會被雞蛋裡挑骨頭，這種特質的人非常難稱讚他人，而且根據書中提到的「曖昧容忍度」很低，也就是說他們很容易因為自己的偏見而給別人貼上標籤，也會不斷想要證明自己有多優秀而頻頻誇大稱讚自己。

殊不知看在旁人眼裡是自卑又焦慮的表現，每當他們再一次地嘲諷鄙視他人，就會更加深他們心中的不安全感，若是與這樣的人有合作關係時，也很快會發現他們只重視自己的感受而不會顧及他人，就像是小孩子耍任性一樣，在書中也被作者稱之為「不成熟的自愛」，通常起因於自愛沒有被滿足，於是只會一味地責怪他人，於是乎合作總是容易破局。

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其實我認為在資訊爆炸的時代裡，時時保持謹慎與敏銳的頭腦，並且積極善用網路查證的方便性來做客觀驗證是有其必要的，並非把所有的資訊都當成聖旨照單全收，而詐騙集團也正是利用了不習慣思考的慣性而屢屢得逞。

至於「做作型人格」及「自戀型人格」若是沒有妨礙到他人的話倒是無傷大雅，但多認識不同的人格特質也確實對我們在人際關係相處的判斷上更能趨吉避凶。