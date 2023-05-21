素人畫家「秀琴阿嬤的多重時間軸記事」畫展 見證銀髮族圓夢人生

臺中市立圖書館南區分館B1藝文展覽區自四月一日清明節連假起至六用三十日止，展出素人畫家「秀琴阿嬤的多重時間軸記事」畫展，歡迎大眾可撥冗一起參與這溫馨的展覽，見證銀髮族一樣有逐夢踏實的圓夢人生。

「秀琴」阿嬤生於民國三十一年，今年八十一歲，現居於南投集集鎮的河邊小屋中，生活作息非常單純，每天日出而作、日落而息，打理著門口的小農園。阿嬤是一個對生活充滿熱情的人，她喜歡和小動物親近，是一個會認真地和寵物聊天、叨念的典型純樸鄉下阿嬤。

秀琴阿嬤沒受任何美術的專業教育，七十歲起，開始塗鴉，她透過筆、紙，將生活中媒體新聞、眼中所見、腦海裡和心中所想，簡單樸實的呈現，勾勒出訴諸於畫作。為怕被兒女笑，阿嬤把自己的創作都偷偷塞在桌子底下。直到被兒女發現。

為了幫母親圓夢，兒女的便鼓勵阿嬤，將這些純樸可愛的作品整理起來，策劃成一個展覽和大家分享。此次的展出計畫，家人們分工合作，「秀琴」阿嬤擔任繪者（創作者），女婿、女兒、兒子、媳婦等後輩們對阿嬤進行訪談，採集作品意涵、表述說明進行整理，執行作品的裱裝、以及展出內容的設計與策劃，這是一個充實快樂的有趣專案家人共同籌劃。

「秀琴阿嬤的多重時間軸記事」，於四月一日起至六月三十日止，假臺中市立圖書館南區分館B1藝文展覽區展出，歡迎喜歡藝文展覽的朋友，銀髮族、長青學員大家聯袂同行，從欣賞「秀琴」阿嬤藏在畫作裡樸實不浮誇的純真童心，尋找隱藏在內心中的另一個自己，並為自己築一個夢想，逐夢前行。