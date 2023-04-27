《讓自己更快樂的情緒課》 活出自己想要的樣子！

當你剛運動完口很渴的時候，看著眼前的半杯水，你心中會產生什麼樣的想法呢？

只剩一半，怎麼會夠喝？

還有半杯水可以喝，真好啊！

一樣是半杯水，為什麼會有截然不同的看法？這就是所謂的「認知差異」，當看待事情的角度不同，自然也會產生不同的情緒感受，也就是說讓人感到不快樂的真正原因在於我們對事情的「認知」，而這樣的認知有可能改變嗎？

試想著當主管面無表情地走過你的身旁，有些人會覺得可能是自己做錯事惹怒了主管，也有人猜想主管可能昨天沒睡飽尚未提起精神，但也有人認為根本沒有發生什麼事，主管只是單純經過而已，不需要臆測太多。

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當我們認為可能是自己做錯事而莫名心虛的時候，焦慮感會不自覺油然而生，接下來則是一直處於膽戰心驚的狀態，但事實真的如自己所認知的那樣嗎？倘若把自己的認知修正為主管只是單純經過，是否就能讓焦慮的心情減緩呢？

《讓自己更快樂的情緒課》這本書的作者高井祐子為日本的臨床心理師，她說所謂的「認知行為療法」就是透過將情緒和認知語言化，寫出來之後的客觀驗證方法。我們應該會發現某些人的認知總是非常固化，總認為不管做什麼努力都無法改變，那自然也很難進行所謂的認知行為療法，唯有放下我們的刻板印象，才能幫助自己以客觀的角度看待人事物。

其實在閱讀這本書的過程中才驚覺，原來我一直以來都在奉行自我的認知行為療法，也就是說當某一句話或某個行為令我在當下感到有些不愉快的時候，我會很快速地去用另一個角度去詮釋與思考，不會立即認為對方是對自己有惡意，反而去思考可能對方心情不好或遭遇了挫折，也會採取專注於當下事情的本身，也是作者在書中所提的「正念」。

我通常會以一種看待新事物的眼光去觀察當下的狀態，比如當主管大發雷霆的時候，我會去關注他漲紅的臉，然後心裡想著有高血壓病史的他，這樣身體會不會負荷不了？而不是把主管的情緒全盤接受後開始自我否定與批判。

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我未曾發現一直以來自我修復情緒的方法就是「認知行為療法」，而作者在這本書中從辨識情緒及認知開始引導練習，並且藉由「恐慌症」、「憂鬱症」、「社交恐懼症」、「強迫症」四種病症來做詳細的舉例分析，也提供了非常豐富的療癒方法，是一套很完整的系統化教學，即便我們沒有以上四種病症也都很值得參考運用。

當我們的思考已成了反射動作或習慣，很容易會看不清許多盲點，而這本書正是協助我們先去檢視思考模式，接著再從中調整與修正，如此一來便有可能為我們的情緒調節帶來助益。