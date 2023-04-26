《母親在我心裡扎下的刺》 重塑美好人生，先從照顧自己內心開始

每次只要有人在網路上或電視上訴說自己的父母如何讓自己感到痛苦，總是會有一派的人出面聲討並且指責不應該批評生養自己長大的父母，認為這是一種忘恩負義的不孝行徑。但假設我們都不去談父母所帶來的創傷，難道就能自然抹滅或消除內心的傷痕嗎？

作者在三十歲的那年才赫然發現自己不斷被母親虐待荼毒，在此之前感受到的是母親陰晴不定的情緒及無止盡的批判貶低，於是她更加倍努力表現只為了向母親證明自己，但換來的卻是母親毫無界限的涉入自己的任何決定，彷彿唯有滿足母親的需求並任其宣洩情緒才是他存在的意義，而這樣長期的虐待之下也使他活得疲憊不堪，甚至還萌生想要了結生命的絕望想法。

直到作者在偶然的機會之下接觸到「自戀型人格」才發現原來母親很符合這樣的特質，雖然沒有實際經過專業人士的診斷，但作者幾乎能確定母親對待自己的方正是「自戀型人格」的表現方式，也因此以「自戀型媽媽」來稱呼這種類型的母親。

Image from Pixabay 分享 facebook

根據書中對於自戀型人格的定義是他們的內心充滿自我厭惡、不安與懷疑，而為了遠離這些內在的負面情緒，他們會不斷尋求外在的認同、讚美與關注。

所以自戀型人格並非單純只是很自戀而已，他們還會對身旁的人散播以愛為名的毒，例如會顛倒是非，並且把自己加害者的角色轉化為受害者。當一個母親擁有自戀型人格的時候，他們對待子女的方式有獎勵也有嚴懲，但並非以是非對錯為標準，而是以她的需求與心情而定，她可以今天買東西送給你，但明天又突然為了小事羞辱你，時常會讓子女感到價值觀混亂，進而影響子女的認知與人生觀。

在書中也詳述了身為自戀型母親的子女會產生自我價值低落，即便出了社會依舊被母親控制金錢收入，連戀愛及婚姻都會遭受強烈阻擋，而在自戀型母親長期虐待之下的子女也不容易選擇真正身心健康的對象，原因在於他們與母親的相處方式讓他們誤以為唯有照顧別人，自己存在的價值才能獲得認可，他們會不斷合理化虐待自己的另一半而很難真正離開他們。

自戀型人格的人多半不會認為自己有問題，因為在他們的眼中有問題的永遠是別人，他們的謊言不是全然虛構的，而是建立在真實、事實與實際發生的事情上，但以脫離事實真相的方式巧妙置換以取信他人，被專業人士認為是很難治癒的一種人格障礙，因為他們嚴重缺乏自覺且不斷地以剝削他人權益來存活。

面對如此難纏的自戀型人格父母的時候，身為子女的應當如何自處？作者說許多人都會要求他應該要原諒、和解、放下，甚至連有些深受自戀型父母荼毒的子女還會幫自己的父母說話，但他認為想要解決這種困境的第一步就是先遠離，先排除自戀型父母對自己的需索及批判，並且保留不原諒父母的權利，必要時也可以斬斷與他們的聯繫。

Image from Pixabay 分享 facebook

很多人都被所謂的血緣關係給制約，所以當最親愛的家人對他們做出許多不合理的事情時總是隱忍，加上身旁的人會對於他們的反抗加以嚴厲譴責，在罪惡感及責任感的驅使之下而讓自己長期處在被壓迫的狀態，慢慢地也失去了自救的本能。

倘若我們渴望能重塑自己美好的人生，就要先從照顧自己的內心開始，接受自己已不可能擁有健康的原生家庭，但能靠著自己的力量活出自我。