不是物質世界！《豐盛》只是回到原來的你

閱讀心靈書藉常常是一個奇妙的體驗，在於找到共振的頻道，不是我找到了書藉，也不是書藉找到了我，而是一切都是剛剛好，剛剛好的時刻，剛剛好的心態去閱讀這本書。

楊博士首先是說明了西方的吸引力法則，希爾的成功法則，都在於專注的守住一個目標，一個願境，然後朝目標進發。在無常的世界中追求外在的目標，總是費力的。

我們追到了，然後再設立下一個目標，不斷的追尋，然而我們卻始終找不到圓滿與豐盛。因為豐盛本來就在我們之內，而我們卻向外在追尋。吸引力法則大行其道，然而有時成功，有時失效，這是因為我們妄想利用有限的思維去控制無限的力量。

我們都在無限之中，我們是無限的一部分，卻期望用受框架的思維來操控無限，結果往往無法湊效。

從成功法則到吸引力法則，其相通之處都是向善、感恩與正向。我們的本源原來就是豐盛、愛、正向與圓滿，而從唯物主義的思想，也是指向這些，但是追求的卻是物質上的滿足。

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這也不是我們的錯，這是頭腦的東西，是念頭所反映的一切，個體與客體，分別心與區隔，從無限走向有限，利用五感去感知一切，這麼的真實，這麼的實在，致使我們無法分辨出什麼才是真正的真實。我們是存在於無限之中的有限，就像水中的魚，一直在水中，卻總是在尋找水在哪裏？

豐盛在哪裏？其實一直都在，就在你我之內，在我們的內在，在心。心與頭腦是不同的。

頭腦幫助我們體驗五感，將我們從無限之中建立框架。我們思考，我們批判，我們擁有分別心，將自己隔離起來。

心是感受，心是無限，將我們回到源頭，回到根本。

若一項東西要費力追求，那就是那一件東西對你而言是無常的，難以掌握的。豐盛是不需要追求，本來就在。頭腦裏的想法是一個念頭，並不代表我們，很多人覺得負面思考已經是人生的常態，然而剛剛相反，我們的源頭是正向圓滿的。

我們要找回圓滿的自己，先要學會正向的思考，首先要學會的最簡單的是感恩。

感謝自己。

感謝別人。

感謝所有。

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腦袋的神經思考是一種慣性的思考迴路，當你一直習慣負面思考，那就像一條已經建好的行人路，非常暢通無阻，非常好走，腦袋自然會選擇走一條不費力的路徑。

而不習慣感恩的腦袋，那條路徑就是雜草叢生，剛開始一點也不好走，然而路還是要人走出來的。

當你剛開始感恩時，感到很空洞很別忸時，就像剛剛走在沒有開闢的道路，但是隨著每天都走，路會慢慢的變得開闊，而那條負面的路徑因為沒有走而變得荒蕪，以後腦袋就會自然的選擇走感恩的路徑。

從剛開始的練習到最後的不費勁，我們已經改變了腦袋的迴路。

相信本源是豐盛的，相信自己能回到本源，這是一種心的感受，無法用言語去表述，因為這本來就不是屬於腦袋能理解的東西。既然不能解釋，或許就會疑惑，或許就會懷疑，我們習慣了世界理性的分析與解釋，若是遇上一件無法解釋的事情，通常就會被我們歸類到不可能的範籌，而不再探究。

然而一個比我們偉大的本源，本來就不是在我們的能理解的範圍之內，而我們若要了解，只能用心，用強大的信仰去相信，去感受。

感受心的存在，也就是專注呼吸，讓頭腦停下來，感覺純粹的存在。

楊博士的豐盛並不是物質世界的豐盛，而是內在的豐盛。而當達到內在的豐盛，你的外在世界也會隨之改變，因為外在是內心的投射，內心與外在達致平衡，我們便享有豐盛，而到時候，所有的事情都是剛剛好，因為圓滿是不多不少的。