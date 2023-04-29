為家注入⾝⼼療癒⾊彩！以客廳作為畫布，調⾊出療癒⼼風韻

家是每個⼈最私密的⽅圓之地，「客廳」更是⼀塊使⼈細⽔長流度⽇⽣活的領⼟；然⽽，⾊彩影響⼼理、情緒，客廳配⾊就非常重要，只要客廳油漆配⾊⼀轉變，便會為家中注入新⾎，影響著住客感受。

客廳裝潢配⾊是很客製化的過程，⼤眾對整體的配⾊⼼理，隨著時序推移、時代的變遷有所改變。在後疫情時代，待在家中的趨勢比過往更長，空間的每⼀隅，存放著我們每⼀刻動作的痕跡與記 憶，客廳⾊彩之於⼈們的⼼理影響更加講究。在2022～2023年之間，有四種客廳系統櫃配⾊躍上主流，使⼈在⽣活中更輕易的進入⼼流，安撫這萬變時代的⼼。

奶茶⾊｜古典風味宅邸，展現高貴典雅的細膩質感

美術帝國 W 宅 古典風味宅 分享 facebook

奶茶⾊給⼈溫柔、舒服的感受，適合搭配米⾊、粽⾊、⾦⾊等同質⾊，能放⼤空間的視覺感。奶茶⾊因應這幾年⼩空間的裝潢需求⾼，客⼾在配⾊上會選擇輕鬆⾃在的奶茶⾊階，例如：客廳沙發配⾊採⽤米⾊的元素，餐椅、烤漆玻璃，則是能以棕⾊，或是褐⾊做點綴；以「美術帝國 W 宅」為例⼦，空間因坪數⼤，奶茶⾊進入到更精緻優雅的層次散發出古典韻味。不管是裝潢或硬體的天然材料，⾊階均值在奶茶⾊階中，整體會散發放鬆的度假感，就像品飲⼀杯奶茶，散發⾼貴迷⼈的氣質。

米⾊調｜老屋翻新，跨時代輕奢感的質樸風韻

過去的奢華複雜風格，在現代已演變成簡約的輕奢感。「26 年復興路⼤樓老屋翻新」擁有溫馨、質樸、⼈⽂的輕奢風格。配⾊上有米⾊、棕⾊、褐⾊予⼈貼近⼤地之感，因層次多元、彼此相容，整體散發⾼雅精緻的質樸風韻，是2023年⾝⼼療癒的⾊彩。

輕奢的空間會加入很多玫瑰⾦米⾊調的元素，在客廳配⾊上會使⽤鈦⾦配⾊感的材料、⽯材，混搭於空間中，使整體更加簡約⼤器；若加入⿊⾊的元素，能顯得更加奢華氣派。配⾊的比例有米⾊、玫瑰⾦屬⾊、⼤地⾊帶點⾦⾊⽯材等多元的搭配，使空間在極簡、樸實之中透露著華美細節。

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淺⾊的⽊質元素｜用淺色木質調，帶出溫潤⽇式氛圍現代宅

「定潮 6F 」擁有⽇式氛圍與⽊質元素，因空間本⾝有⼤量的⽊紋、簡單的線條，⽽增加了輕盈流暢感。加上電視牆採⽤特殊塗料，整體⼤⾃然的氣味讓⼈⼼靈放鬆。台灣的空間比較⼩，所以深⾊的⽊質調反⽽不適合。

⽊質調在客廳的配⾊中，⽊質的材料佔50～60%。⽽淺⾊的⽊質在配⾊上採⽤素⾊，淺⾊⽊質要搭配淺灰⾊、淺⽩⾊，這種比較屬於材質混⾊的作法，使空間視覺感擁有放⼤寬敞的效果，如家中河邊的⼩溪流在耳邊低聲吟唱，擁有放鬆的感受。

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灰⾊調｜北歐風格豪宅，黑白灰呈現現代簡約經典款

灰⾊調在這幾年⼤放異彩，在灰⾊調中產⽣很多主流的風格，例如：北歐風格，現代簡約風。灰⾊調能消彌⼩空間的擁擠感，各種坪數均適⽤。「御桂園林A2」客廳系統櫃配⾊上以灰⾊階做均值搭配，情緒上不會讓⼈覺得很煩躁，⽽是擁有平靜感、⾃序感。

灰⾊調空間的配⾊比例：55％的灰⾊、35%的⽩⾊、其它10％能做⼀點跳⾊感。灰⾊的本⾝很好融入空間，喜歡灰⾊空間的也比較偏向年輕化，沒有太視覺過度強烈的東⻄，符合空間長期不變動的情況的⼀種耐看性及穩定感。

空間採光配⾊：客廳油漆配⾊，解決採光搭配的煩惱

家中有光線充⾜的地⽅，相對會有採光弱的⾓落。因此在「空間採光的配⾊」上，「採光弱」適合淺⾊調、明度亮、⾼的配⾊，在沒有陽光的能量之下，跳⾊感能使⼈⼼情變好；⽽「採光強」的空間建議做深淺混搭，要以⽣活⾃在、貼近⼈的感受度為主。

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客廳磁磚配⾊｜3大關鍵步驟，定調居家整體風格

「客廳磁磚配⾊」關乎整體風格的考量，有三要點是客廳磁磚配⾊的關鍵及步驟：第⼀「採光是否充⾜」、第⼆「客廳總體風格」、第三「空間比例⼤⼩」。以「國王傳奇1」為例，它空間本⾝的採光好、坪數⼤，有極佳的條件可以選紋理⼤，花⾊深展現他的氣派感。

但若不在這些條件下就要審慎評估，過度的花⾊跟深⾊會造成空間的⼀種壓⼒，所以⼀定環境的評估，才會有定調風格，才有辦法去做建議跟分析。

客廳配⾊3D模擬圖：零誤差！3D模擬實景讓屋主每一刻都安心

我們會在第⼀階段在做配⾊整合，針對客⼾顏⾊喜好，仔細分析空間的分隔在⾊彩與材料上該做什麼搭配；現在還有名聲度很⾼的3D功能，它的機能性，精確性⼀⽬了然，當客廳配⾊模擬及整體裝潢風格從3D落實，3D模擬跟實景幾乎一模一樣，屋主對整體的設計風格相對會覺得很安⼼。

家是⼀種很私密，很獨創，很屬於⾃⼰的空間領域。只要能融合屋主對家的感受，屋主都能在溝通中找到⾃⼰喜歡的定調，在配⾊中找回家的歸屬感。

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