以前您教會我走路 現在我陪您慢慢散步！

世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，投進媽媽的懷抱，幸福享不了。雖然我已年過50，在母親面前我依然是個長不大的孩子，儘管年紀再大，我也要恣意享受媽媽的親暱寵愛，這是屬於孩子的專有福利。

▲ Go And Give Your MOM A Hug 分享 facebook

收假前看到朋友傳來的一張網路流傳已久的圖檔《母子一生》，感觸良多，特別是在清明節返鄉祭拜先父之後。

從小教我走路的母親，

叮嚀我還沒有走穩先不要學跑的媽媽，

希望我走正路不要走暗路的老母，

看著我漸行漸遠的背影仍不忍離開的她；

走路，看似簡單，其實蘊藏多少思念的感動，

今天下午去探望獨居的老媽媽，

帶她出門坐在公園長椅閒聊，

陪她起身走了一小段路，

我口中說著慢慢走，不急唷，兒子在旁邊陪您。

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父母子女的人間相遇，往往是一片美麗的風景，

在捷運上、在公園裡、在餐館內、在公廁旁、在校門口、在街道處、在夜市時、在急診室、在每一雙大手牽小手的瞬間……。

時間有情也無情，緣深緣淺皆有緣，

謝謝這一輩子的相遇，無論長短都是親密的時光，

我幼您健、我長您老，一路有你有我有我們，

感恩上天的眷顧，讓我倆繼續向前走。

當了父親才是最深刻體驗的感受，

附上這幾天熱門的日本廣告《父親與女兒的相處光景》，

從放手的那天開始，你會到多遙遠的地方去呢？

摘錄龍應台的書《目送》裡的一段話：

所謂父女母子一場，只不過意味著，

你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。

你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，

而且，他用背影默默告訴你：不必追。

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