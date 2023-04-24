《委屈是一道隔夜菜》歸零讓我們找到最大的氣度與自信

許多人都有習慣把隔夜菜冰到冰箱裡冷藏，隔天再熱一熱又是一道美味佳餚，這是基於不想浪費食物的考量，卻忽略了冷藏並不能真正保持食物的鮮度，放在冰箱過久再拿出來吃則恐有引發食物中毒的危機。

《委屈是一道隔夜菜》這本書所講述的也是如此，當我們把心中的委屈不斷重複講了又講，不僅沒有辦法讓委屈感消散，反而讓身旁的人感到不適而紛紛避而遠之。作者告訴我們原諒或和解不一定是解方，但我們可以選擇「忘記」或「歸零」，把專注力放在讓自己過得更快樂的思維裡，而歸零也可以讓我們找到最大的氣度與自信。

作者說：「一個總是一個總是伺機把自己推到焦點中心的人，無異就是自戀上癮、自大上癮、自我表彰上癮，這都是源自於『擔心自己不被看見』、『害怕淪為邊緣人』、『沒有聲音就是弱化重要性』、『不甘埋沒』⋯⋯。」

我們通常認為喜歡炫耀豐功偉業的人是自戀上癮，但作者在書中點出了那些喜歡不斷冷飯熱炒的人也是一種上癮症，他們藉由訴諸悲情及埋怨來凸顯自己的重要性，並且祈求他人能對自己投以關注的目光，表現的方式可能是打斷他人說話、反駁他人的立論、蓄意噴漆他人的光采都屬於上癮症的行為，作者說這類型的上癮症有刻意的心理動機，也可歸類為明顯性格瑕疵。

我認為作者的這一段敘述非常精準，對照於現實生活或網路上一些人的言行，會發現這樣性格的人始終在尋找鎂光燈，他們可以無所不用其極地誇大言詞或攻擊他人，把自己塑造成彷彿受害者姿態，求的只是他人的認同與憐愛，卻忘了自己的行為也正造成他人的危害。

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作者說：「人過中年尤其不要上癮；上癮一旦進入活動力轉弱的歲數，格外容易誇大人世寒涼的感觸，誤會自己不再重要而失魂落魄。真相是，從來不把自己看得太重要，才是最重要的心態。」

其實人隨著年紀增長會發現朋友圈一輪換過一輪，而每個人也因為忙碌而無暇顧及他人，倘若我們一直需要別人持續關注自己，並且把自己想得太過偉大及重要，這對往後的人生實在不是一件好事。

作者說人生就是一齣「長受劇」，有忍受、承受、消受、享受，每個人都會在人生的旅途中遇到這些情緒感受，要如何翻轉悲傷與委屈，靠的是調整情緒免疫力，也就是學習「轉念」的方法，而非靠著不斷重複揭露自己的委屈及傷疤，或者利用「仇恨」的力量來驅動競爭力，這都會在日後反彈回到自己身上而打傷自己，而作者也藉由自己的人生經驗來告訴讀者該如何因應這些情緒困擾，讓自己與他人皆能同悅而非把氣氛搞得烏煙瘴氣。

這本書中集結了作者許多人生智慧，涵蓋親情、愛情、友情，也觸及了情緒、自勵、生活分寸與節奏等，溫暖的文字中帶有慧黠，犀利中又富有誠懇，很適合安撫在人生跌宕起伏中的人們。

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最後以作者的一段話提醒大家可以做自省。

作者說：「如果你覺得誰都讓你受氣，都在欺負你，可能，你的個性就是你自己最大的敵人。」