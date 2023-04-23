《哼！只有我能贏》長成自己滿意開心的樣子 才能感受到幸福

在眾多人的場合，我們是否注意到有些人從來不曾說話，只是默默地在一旁悄然無聲地好似沒有存在感般安靜？一開始我們可能還會對這樣的人感到好奇，久而久之習以為常或視而不見，這個人就彷彿透明人一樣被徹底邊緣化了。

《我不敢，因為我害羞》這本繪本講述的是一位害羞內向的小男孩小宇只要一到學校就成了隱形人，他從來沒有跟任何同學說過一句話或玩耍，直到他鼓起勇氣撿起了一塊橡皮擦，接著又幫忙同學把球踢回去之後，他的手腳竟然慢慢浮現而引起班上同學的好奇心。

當每位同學都觸摸到他的手之後，小宇真正的形體終於顯現在同學們的面前，渴望與同學們接觸的小宇也流下了感動的淚水。

Image from Pixabay 分享 facebook

這個簡單又溫馨的故事其實也很清楚形容了許多內向性格的人在人際關係中所遇到的困擾，一方面希望能融入群體，但又礙於性格害羞使然而始終無法跨出那一步，其實我認為不需要急著改變這樣的個性，也不要因此而感到挫折而自我否定，可以試著慢慢從一些小地方著手。

比如在購物的時候試著詢問店員一些問題，或是如繪本中順勢在某個時刻對他人伸出援手，都能增加與人互動的自信，當交流中感受到友善的氛圍，就能推動更進一步的嘗試。

Image from Pixabay 分享 facebook

倘若我們周遭有個性相對比較內向的朋友，也千萬別急著指責對方要改進缺點，給對方多一點時間，也要在尊重對方的意願之下與他們互動，若他們完全不認為這樣的性格會對他們生活造成影響，那其實也無須刻意做任何改變，我們只要秉持著包容接納的態度去看待每個人的個體差異即可。

不是每個人都必須要熱情活潑，長成令自己最滿意開心的樣子才能感受到真正的幸福。