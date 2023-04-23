《妻子的後事》留給世間最後的溫柔

這是一個六十八歲的老太太和七十歲老公公的故事。

廉太郎是日本傳統社會標準的大男人，勤奮的上班工作，在公司力求表現，將一切的精力奉獻給工作，回家只等太太杏子照顧，覺得自己在外辛苦工作，太太打理家庭，照顧兩名女兒是理所當然，從來對家庭和女兒們學業與成長不聞不問，也不關心太太。

年輕時，當杏子與他的意見相左時，他總是大聲的吼回去，認為自己才是在外賺錢辛苦養家的那個人，太太有什麼權利置喙，一切都應該聽他的。

最愛的是出言嘲諷，從不覺得自己有錯，從來不會讚賞或說一些好話，每遇到家裏的麻煩事總是用工作來做借口，讓太太獨自去面對生活中的一切。

他就是以這樣的態度一直活到七十歲，直到杏子確診患上癌症的那一天，他才意識到，他能過上舒適的生活，一直是由杏子在背後支撐著，而這種習以為常的生活，原來也會有終結的一天。

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廉太郎這樣一個自以為是的大男人，我以為故事會看到的是妻子過身後，他才懂珍惜，在慌亂無惜的生活中懊悔並懷念著杏子的好。然而作者不走這一套，他以一個更包容的手法訴說著一個療癒的故事。整個故事都是以廉太郎的視角展開，可以看到他的心態慢慢的在改變。

從某一天杏子去了醫院檢查後，發現患上了癌症，就去了大女兒美智子家中小住三天。

這三天廉太郎的生活被打亂了，衣服不懂洗，只能穿回有汗臭的衣服上班，飯不會煮，只能吃便利店買的便當，垃圾不懂掉，家裏都變了垃圾場，這是杏子第一次拋下他一個人，他這才體會到太太的重要性，可是他仍然責怪太太拋下他，沒有承認是自己的無能。

不過，隨著眼見杏子的病情一天一天的加重，一天比一天的虛弱，廉太郎的態度開始軟化。開始跟杏子學自我照顧的事情，學洗衣服，學煮湯，學剖魚，學打理庭園的薔薇，從剛開始的不情願，到後來越做越順手，還喜歡上園藝。

廉太郎從這段時間開始反省自己，發現大女兒對自己充滿怨恨，與在外地工作的小女兒非常的疏離，他這才發現自己一直沒有好好的與家人培養過感情，他的自以為是與嘲諷總是讓家人受到傷害。

他想到杏子這些年來一直默默的忍受著這樣的他，開始心懷愧疚。

在杏子最後的日子，最擔心的仍然是他，擔心他無法一個人獨自生活，面對杏子多年來始終如一的溫柔，他發現自己的太太是一個多麼美好的女人，自己是一個多麼自私的男人。

他的覺察與體會，促使他慢慢的改變，學會體諒別人的心情，學會照顧時日無多的杏子，更學會尊重太太的意見，讓她留存最後一點的尊嚴。在他們相處的最後一年，我看到暮年間的愛火重燃，看到夫妻間的相濡以沬，看到一個為愛改變的男人。

他與女兒們一起平和的面對杏子的死亡，當他以為太太在他照顧下安詳的離去後感到滿足時，大女兒美智子投給了他一顆震撼的炸彈。

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原來他年輕時以為隱瞞得很好的外遇經歷，太太是一直知道的，但卻從不戮破。廉太郎知道自己永遠無法親口向太太道歉感到非常難過，也決定帶著懺悔的心渡過著余生。

作者在最後的一記逆轉，讓我有點意外，然而再想深一層，人生中誰沒有遺憾的事情呢？人必須為自己的過錯承擔責任。