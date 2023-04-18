廚師烹煮之餘 為佳餚命名是替菜色增添加分的創意

上餐館時，您對出餐菜品的名稱感到過興趣嗎？在家做三餐時，為自己的菜品取過名字嗎？所謂佛要金裝、人要衣裝，好佳餚配上好名字，相輔相成、相得益彰！

戲劇《愛在星空下》，女主角飾演知名蔬食餐館藥膳師，專程為一位回國國際導演，調配菜單。由於男主角事前委任她時，請她特別注意所有餐食，能讓久居國外的導演感到清爽、放鬆、洗滌風塵僕僕之感，於是女主角為導演設計了三道主食。

第一道：米湯羊肚菌燉時蔬

米湯羊肚菌燉時蔬是一道傳統寺院菜，配合時令的果蔬入菜，講究清淡口味、而且營養豐富，適合清修的僧侶，當然也適合吃多了精緻美食的導演。

第二道：一葦渡江

此道菜品外型像是鰻魚片，但它是由腐竹、土豆泥跟海帶，佐以特製的秘製醬料做成的。女主角介紹腐竹有很好的健腦作用，也可以降低血液中膽固醇含量，是這道菜的優點，相當適合經常熬夜、勞累、奔波的導演，口感更是獲得導演的稱許。

她進一步介紹這道菜的典故，有詩云：「一葦渡江，遠源溯六祖，九年面壁，妙理悟三乘。相傳達摩祖師，當年在渡江的時候，並不是坐船，而是在江邊折了一根蘆葦，立在葦上過的江。現在少林寺，仍然有達摩一葦渡江的石刻畫碑。」導演對於品嘗與聆聽都頻頻點頭。

第三道：慧海明燈

點亮一盞慧海明燈，可以照亮千年的黑暗，續我們常年的法身壽命，所以這道菜品的寓意為：洗滌心中世俗煩惱、掃盡心中的塵埃。

國際知名導演再次回國洽談新戲事宜，女主幾次想為演藝事業處於谷底的男主，爭取合作機會，偏偏導演的保鑣嚴防死守，閒雜人等根本無法近身。正苦於找不到適當時機時，恰巧，導演隻身到女主服務的餐館用餐，她趕緊做了一份餐點，以藕片為主，加上內餡，再以錢幣草代替田田荷葉，取名為「藕然巧遇」，是不是很有意思呢！

有了專屬名字的菜餚，加上本身象徵的意涵，或者是來一則故事的推波助瀾，定當深獲顧客喜愛與讚賞，可為促使賓客如歸的佳境，添上一筆畫龍點睛之奇效。

藕然巧遇：

看完這段劇情，覺得這是一件有趣的事情，不自覺地回想起，當我的孩子讀小學時，為了增添餐桌氣氛，也為了加強他們的語文能力，有一陣子我們家玩起「成語菜單七葷八素」的遊戲。

遊戲是每個人每周輪流開一項菜單，自己要負責找出，足以代表這道菜的成語來命名，於是他們寫完作業，便絞盡腦汁、翻遍成語典，取好名字後只能對媽媽說，不對外宣布，媽媽要盡量做出符合成語的花樣、雕工或擺盤，以便端上桌時，大家循線猜成語。

比如「金玉滿堂」就是玉米羹。

燉一隻全雞，上桌前，在雞屁股裝飾一枝洗乾淨的羽毛，就叫做「一毛不拔」；還有煎個圓圓的荷包蛋，放二個黑豆當眼睛，切二段小黃瓜當眉毛，再加二條細綠菠菜梗，上下折彎相對當嘴巴，就成了「笑口常開」。如果荷包蛋的下方，放一條火腿腸，再拿紅蘿蔔絲當光芒，就解讀成「旭日東昇」，還有好做、經濟又營養的西紅柿炒雞蛋，取柿與事同音，就命名為「事事如意」，相同的，爆米花就是「愛的抱抱」〈爆爆〉囉！

品嘗餐館的好料理時，有賞心悅目的擺盤、有大廚匠心獨具的巧思與命名，堪稱為美食饗宴；家中三餐雖不是高檔佳餚，但是從家常菜當中，能玩出花樣，為菜色增添一份足以加分的創意，促進親子同樂，不啻為美食創作的終極精神！